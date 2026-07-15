因学校假期市场淡静及无新项目推出，6月份新私宅销量下滑42.6%

发展商售出156个单位，低于2025年6月售出的272个单位。

上个月一手市场售出156个单位，期间无新项目推出。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】市区重建局周三（7月15日）发布的数据显示，新加坡发展商6月份售出156个私人住宅单位，较去年同期售出的272个单位下滑42.6%。

这个不包括执行共管公寓（EC）的最新6月份销量数据，也约为今年5月份所售出447个单位的三分之一。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak指出，销量下滑的背景是整个月都没有新的私人住宅项目推出——这是自2007年有记录以来的首次。

若包括EC在内，6月份在没有新项目推出的情况下共售出184个单位，而2026年同月则售出305个单位，并推出103个单位。相比之下，2026年5月份的销量为493个单位，新推出单位为357个。

Huttons Asia首席执行官Mark Yip表示，销售活动和新项目发布通常会在6月份的学校假期期间放缓。

“发展商很可能在等待像（7月）这样的良机来推出他们的项目。”

在三个市场领域中，其他中央区（Rest of Central Region）或称城市边缘地带，其公寓和私人住宅销量领先，占6月份总销量的53.8%。

其次是郊区的中央区以外（Outside Central Region），占一手销量的36.5%；以及黄金地段的核心中央区（Core Central Region），占上个月新销量的9.6%。