扩大的豁免范围将为项目设计提供更大的灵活性，并有助于更好地利用空间

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【新加坡】政府于周四（11月26日）宣布放宽总建筑楼面（GFA）规定，发展商可预期获得更好的发展潜力和更大的建筑设计自由度。

放宽的措施包括允许更宽的屋檐和遮阳装置、放宽对有盖走道的要求，以及扩大对机电（M&E）空间的豁免范围。

政府还将增加对现有建筑节能改造的资金支持，以降低前期成本，并鼓励更多业主为其房产进行脱碳。

国家发展部长Chee Hong Tat在新加坡房地产发展商公会（Redas）67周年晚宴上表示：“在土地和资源有限的情况下，我们必须找到创新方法来优化空间利用。”

他概述了规划师和发展商的三大优先事项：更好地利用空间、提高建筑的可持续性以及振兴市中心。

他补充说，新加坡必须创造人们喜欢游览的、具有吸引力的地方。

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总建筑楼面规定的灵活性提高

新规即日生效， 市区重建局（URA）将把六楼以下区域符合总建筑楼面豁免条件的屋檐和遮阳装置的最大宽度从2米增加到3米。

Chee表示：“在新加坡的热带气候中，这些设施对于保护行人免受日晒雨淋非常重要。”

建筑业主也将能够在现有建筑上增设屋檐和遮阳装置，只要符合现行要求，便无需获得市区重建局的规划批准。涉及受保留建筑的提案仍需获得规划许可。

第二项规则变化是将有盖走道豁免于总建筑楼面计算，即使它们未被纳入景观区。不过，发展商仍须遵守现有的绿化要求，包括提供景观替代区域。

第三项改进措施是将机电空间的GFA豁免范围从地下停车场楼层扩大到所有地下楼层，从而让发展商在配置建筑服务方面拥有更大灵活性，并能腾出地面空间用于更活跃的用途。

Chee表示，政府还在研究其他可能的改进措施，包括有盖户外体育设施的GFA处理方式。

这些变化预计将提升项目的发展潜力，在豁免后带来更多可销售或可出租的GFA。

Redas发言人表示，该协会“欢迎市区重建局对GFA豁免指南的改进，这让发展商和建筑业主在建造更贴心、更互联且适合新加坡独特气候的建筑时拥有了更大的灵活性”。

加大对建筑改造的支持

政府还将加强于2022年推出的“现有建筑绿色标志奖励计划2.0”（Green Mark Incentive Scheme for Existing Buildings 2.0），以帮助建筑业主支付节能改造费用。

自推出以来，该计划已支持多个项目，预计每年总共可节省约2950万千瓦时的电力，相当于约7000个建屋发展局（HDB）四房式组屋的年用电量。

Chee指出，改造涉及重大的前期投资，而节省的成本可能需要数年才能实现。

Redas会长Tan Swee Yiow在欢迎致辞中表示，人工智能有助于改善建筑运营；他举例称，某项目的冷水机组能耗降低了9%至15%，空气处理机组能耗降低了40%以上。

Redas会长Tan Swee Yiow表示，人工智能有助于改善建筑运营，并将改变工作方式。 图片来源：REDAS

绿色建筑标志计划的修订内容包括：

为个别建筑系统的定向升级提供新的资助途径。这些系统包括冷水机组、空气处理机组和风机盘管、照明、电梯和通风系统。只要这些系统达到EE55的最低能效标准，其升级项目便可获得资助资格，无需对整栋建筑进行认证。

为太阳能光伏装置和替代冷却技术所需的结构性屋顶加固提供额外资助，资助额度最高为合格成本的一半，每项措施的资助上限为20万新元。

为与租户合作开展能源管理举措的建筑业主提供额外资助，这些举措包括绿色租约、能源监测与基准比较，以及租户节能回扣计划。

Chee表示，与没有资金支持的项目相比，这些改进措施预计将使节能改造的平均投资回报期缩短约两年。

该计划的申请期限也将延长三年，至2030年3月31日，或直至资金全部拨出为止，以较早者为准。

谈及房地产行业的长期挑战，Redas会长Tan指出，人工智能将改变建筑的内容和工作方式。他补充道，虽然吸引年轻人才已是该行业面临的一大挑战，但“让他们为人工智能做好准备则是另一项挑战”。

他说：“我敦促我们的会员：继续聘请年轻的专业人士……为他们配对能够考验其判断力的导师，并为他们提供明确的成长路径。”