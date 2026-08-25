随着新柔地铁系统即将竣工，兀兰关卡新工业中心初具雏形

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台湾科技集团FIC Global将在兀兰节点开设设施，同时保留其在柔佛的制造业基地。分析师预计，将有更多企业采纳这种“双子模式”。

今年早些时候公布的兀兰关卡，是位于新加坡北部一个占地35公顷的综合功能区。 图表：BT VISUAL

【新加坡】随着台湾科技集团FIC Global（FICG）迁入兀兰关卡区，一个计划建在新加坡北部、旨在与新柔地铁系统（RTS Link）直接连接的新商业中心正初具雏形。

FICG计划在此开设其首个区域创新和供应链中心，同时保留其在边境对岸柔佛州的制造业和运营基地。

据悉，该集团将在这个占地35公顷（ha）的综合功能区内租用“相当大的空间”。该设施预计将容纳区域创新、战略采购、供应链管理与协调，以及客户与合作伙伴互动等职能。