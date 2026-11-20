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该发展商计划将购物中心的可出租净面积削减逾三分之一，并重新聚焦于体育和健康领域。

新加坡置地集团的Jonathan Eu希望滨海广场成为体育团体的起点和终点。 照片：CMG

【新加坡】当Jonathan Eu于2020年加入新加坡置地集团 ( SingLand ) 担任首席运营官时，他的首要任务之一是规划公司如何利用其现有物业。

一年后升任总裁的Eu表示，这个与华业集团（UOL）关联的公司拥有强大的资产组合，但“其中一些（可能）有点未受重视”。他希望“为每一项资产制定计划”。

新加坡置地集团在2021年至2025年期间对新加坡置地大厦进行翻新，并在此期间保持大厦开放。该发展商拆除了前Clifford Centre，为The Clifford让路，后者是一座将于2028年竣工的甲级写字楼。

今年9月，新加坡置地集团为滨海广场期待已久的重建项目制定了时间表，宣布该购物中心将于2027年3月31日关闭，而其三家酒店——新加坡泛太平洋酒店、滨海湾宾乐雅臻选酒店和文华东方酒店——将在施工期间继续营业。

此次重建将新增三座大楼，涵盖住宅、服务式公寓、酒店和甲级写字楼，使综合体的总建筑楼面 (GFA) 从315,046平方米增至约362,493平方米。新加坡置地集团预计项目将于2031年完工，并在2032年或2033年进入稳定运营期。

Eu在11月13日的一次集体采访中表示，尽管综合体规模扩大，但购物中心的可出租空间将减少。其零售可出租净面积预计将从近80万平方英尺降至略低于50万平方英尺。他补充说：“这并非因为我们不看好零售业的前景。”

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一位发言人指出：“通过调整购物中心的规模，我们将总建筑楼面重新分配给能够为该区域带来更大活力的互补性资产品类。”

新加坡置地集团预计，居民、上班族和酒店客人将有助于为购物中心吸引客流。

Eu的愿望清单

Eu尤其喜爱球拍类运动，他希望滨海广场能成为跑步和骑行团体的起点和终点，并“成为人们日常生活的一部分”。

购物中心四楼的屋顶平台目前放置着机械设备，未来计划建造球拍运动场和会所。

一个约4万平方英尺的独立有盖公共空间，未来可能有一天举办室内篮球或羽毛球锦标赛，第二天又可能举办现场音乐会。

新加坡置地集团计划在多个楼层提供宠物设施，并连接到附近的公园和景观区。Eu还希望在购物中心现有的增益课程基础上加以发展，涵盖舞蹈、艺术、音乐和文化等领域。

他称，为本地企业预留空间是他“作为一名新加坡人自己的愿望”，并表示新加坡置地集团可以与正在测试概念的企业“共同分担风险”，并帮助成长中的公司接触更广泛的受众。

Eu补充说，一些现有租户已经询问了回归的可能性。《商业时报》此前报道，两大主要租户——DP Architects和PSB Academy——正准备迁往新邮政中心（SingPost Centre）。

新加坡置地集团已收到潜在的租户的垂询，但Eu希望在团队推介新空间之前，设计方案能更加明确。

滨海广场的40年

Eu是黄祖耀（Wee Cho Yaw）的孙子，其家族控制着大华银行（UOB）和华业集团。他称关闭购物中心的前景“对我们来说是苦乐参半”。

滨海广场于1986年在填土地段上开业，当时的海湾还未形成如今的天际线。多年来，其屋顶成为观赏海滨烟花璀璨的绝佳地点。

美罗（Metro）和东急（Tokyu）百货是该购物中心早期的主力租户。1996年，Marina Leisureplex引进了嘉华（Golden Village）影城和SuperBowl娱乐中心。后来的改造增设了The Dining Edition和儿童乐园Pororo Park Singapore。

Eu表示，滨海广场在过去几十年里既经历过繁华时期，也经历过平静时期。“但现在我们正在思考滨海广场未来40年的发展。”

新加坡置地集团指出，虽然该购物中心在过去几十年中保持了健康的入驻率和客流量，“但进行全面的转型是必要的，以确保该资产保持竞争力并符合不断变化的消费者期望。”

2019年4月，当时名为联合工业有限公司（United Industrial Corp）的新加坡置地集团通过其子公司，将在购物中心所有者Marina Centre Holdings的持股比例提高至77.34%，其母公司华业集团持有剩余的22.66%。

该区域现有的三家酒店——新加坡泛太平洋酒店、滨海湾宾乐雅臻选酒店和文华东方酒店——将在施工期间继续营业。 照片：CMG

为何是现在？

发言人表示：“就时机而言，这是一个最佳窗口。”新加坡置地大厦和West Mall的升级工程已于2025年完成，新加坡置地集团预计The Clifford在按计划竣工后将带来额外收入。

这座35层高的The Clifford将拥有约36万平方英尺的写字楼和4.5万平方英尺的零售及餐饮空间，其可出租面积比之前的Clifford Centre多出约46%。

新加坡置地集团表示，已看到包括金融服务公司和咨询公司在内的大型企业表现出浓厚的租赁兴趣，并预计该物业将于2029年进入稳定运营期。

在West Mall，翻新工程增加了一个地下餐饮区，并将总建筑楼面增加了约11%，达到29,078平方米。该购物中心已实现100%的出租率。

新加坡置地集团曾考虑在分阶段施工期间保持滨海广场购物中心开放，但最终选择了完全关闭。

发言人补充说：“这避免了对租户、酒店客人和购物者造成长期的噪音和干扰，同时大大缩短了建设计划，以实现到2031年完工的目标。”

“我们相信，改造后的区域将带来更高的长期价值和卓越、有韧性的回报……最终的收益率将反映竣工时的主流市场状况。”

新加坡置地集团预计，滨海广场购物中心的关闭将对过渡期间的收入产生影响，但表示鉴于其商业写字楼组合以及滨海广场三家酒店的持续运营，对集团的影响“不显著”。

在2025财年，集团收入增长7%至7.831亿新元，而净利润下降4%至2.723亿新元。营业额的增长部分归因于新加坡置地大厦、滨海广场和West Mall的表现改善。

百货公司是滨海广场早期的主力租户之一。后来的改造增设了The Dining Edition和儿童乐园Pororo Park Singapore。 照片：CMG

Eu拒绝透露滨海广场的开发成本或目标回报，但表示他对该项目的回报状况感到满意。

新加坡置地集团指出：“虽然建筑和开发成本是任何如此规模项目的重要考量因素，但我们的首要任务是创造长期价值。现在进行部分重建，使我们能够审慎地管理资本支出，并与我们更广泛的投资组合现金流相协调。”

该公司在9月份曾表示，将通过内部现金、信贷额度和股东资金，以及来自华业集团的融资来为建设提供资金。

新加坡置地集团在新加坡的写字楼组合包括新加坡置地大厦、新交所中心二座（SGX Centre 2）、The Gateway、Tampines Plaza 1和2，以及诺维娜广场（Novena Square）40%的权益。

该集团表示，其在新加坡的写字楼和零售资产组合的承诺入驻率均处于90%以上的高位，并实现了正向的租金复归。

当被问及进一步的升级或资产剥离时，新加坡置地集团回应称其会定期评估其投资组合。

Eu对新加坡市场保持信心，他指出核心中央商务区的甲级写字楼新增供应有限，住宅销售保持韧性，以及通过大型活动和商务旅游吸引游客的努力。

关于他对滨海广场的愿望清单，Eu指出他的团队“对所有这些概念既兴奋又害怕”。

“但我告诉他们：‘我的目标是月亮。即使错过了，我们也能置身于星辰之中’。我认为我们能把大部分事情做对。这是我的信念。”