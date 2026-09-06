“水涨船高的时代已过”：第四季度新盘将考验购房需求

新盘供应减少，房价高企之际买家愈加挑剔

分析师指出，房地产市场在经历了一段强劲的活跃期后已恢复常态。 照片来源：BT 档案照片

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[新加坡] 继2025年急剧反弹后，新加坡住宅市场近期的狂热购买潮似乎有所降温，但业内人士表示，需求基本面并未减弱，惟将面临考验。

分析师称，今年以来新盘推出日程较为平静，导致新屋销量下降。市场正在消化过去两年已推出的大量新项目，其中许多取得了近乎售罄的佳绩，因此买家变得更加挑剔和对价格敏感。

ERA新加坡 (ERA Singapore) 总裁 Marcus Chu 表示：“开发商已不再处于水涨船高的市场，不是每个新盘推出都能同样受益。现在每个项目都必须凭自身实力去赢得需求。”

分析师表示，第四季度即将推出的一系列新盘将成为定价和需求的试金石。

凯德集团 (CapitaLand Development, 简称CLD) 新加坡投资与开发董事总经理 Chew Peet Mun 表示，市场在经历了一段强劲的活跃期后已恢复常态。

他补充道：“随着更多新开发项目入市，如今的购房者有更多选择。当前环境并非需求转变的信号，而是反映了市场的基本面回归。”

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今年10月，凯德集团、华业集团 (UOL Group) 和新加坡置地 (SingLand) 计划推出其位于汤申路上段、拥有1268个单位的 Thomson Reserve 项目。

博纳产业 (PropNex) 估计，该项目是2026年剩余时间内可能推出的约2300个新私宅单位（不包括执行共管公寓）之一。其他项目包括森联集团 (Sim Lian) 位于荷兰区的212个单位项目 Amberwood，该项目将于9月11日开始预展；城市发展 (City Developments Ltd) 位于裕廊湖畔 (Lakeside) Drive 的570个单位项目 Lucerne Grand；以及远东机构 (Far East Organization) 位于诺维娜的133个单位永久地契 (Freehold) 项目 The Serra Residences。

戴德梁行 (Cushman & Wakefield) 新加坡和东南亚研究主管 Wong Xian Yang 表示，鉴于近期新盘的健康吸纳率和相对较低的未售库存，Thomson Reserve 和 Lucerne Grand 将成为检验潜在买家需求的“试金石”。

博纳产业研究 (PropNex Research) 援引市区重建局 (Urban Redevelopment Authority, 简称URA) 的数据显示，开发商在2026年前七个月售出4885个新私宅单位（不包括执行共管公寓），较去年同期的5527个单位下降了11.6%。

同期，推出的单位数量跌幅更大，从6334个单位下降28.7%至4516个单位。

博纳产业 (PropNex) 总裁 Kelvin Fong 指出，2026年前七个月，开发商的销量比推出量高出8.2%，而去年同期销量则比推出量低12.7%。

第一太平戴维斯新加坡 (Savills Singapore) 研究与咨询执行董事 Alan Cheong 同样观察到，交易量主要受限于新盘推出减少，并表示数据表明买家需求基本保持稳定。

通过比较推出量大致相似的时期，第一太平戴维斯发现，2026年前四个月的销售与推出比率为1.09，而2025年前三个月为1.08。

从1月至7月的数据来看，第一太平戴维斯发现今年的销售与推出比率升至1.08，高于1.05的五年平均水平，也是自2022年以来首次超过1。

但 Cheong 表示，最近推出的新盘显示吸纳率有所放缓。

7月份推出的项目平均吸纳率低于55%，而5月份推出的项目为63.9%。6月份没有新项目推出。

他补充说，虽然这些比率“按历史标准来看仍然健康”，但明显低于过去几年通常观察到的水平，当时新盘在首个周末的吸纳率常常超过70%。

Cheong 表示，在房价上涨、经济不确定性以及选择范围更广的情况下，买家可能正变得更加挑剔和对价格敏感。

今年有两个定价相近（按每平方英尺计算）的新盘，其销售结果却截然不同。Tengah Garden Residences 在4月推出时售出其863个单位的99%，平均售价为每平方英尺 (psf) 2120新元；而拥有540个单位的 Narra Residences 在1月推出时售出25%，售价为每平方英尺2180新元。

世邦魏理仕 (CBRE) 新加坡和东南亚研究主管 Tricia Song 表示，Tengah Garden Residences 受益于相对可负担的入门价格、作为登加区首个私人公寓的先发优势，以及可直接通往即将建成的地铁站和零售部分。

Song 说，Narra Residences 位于更为成熟的牛奶场（Dairy Farm）地区，且步行至地铁站的距离较远，因此其“转型故事”的吸引力较小。

从更宏观的角度看，她认为这种市场放缓只是“暂时停顿”，因为买家群体正在为即将到来的大型新盘积蓄力量。

世邦魏理仕 (CBRE) 新加坡住宅服务主管 Linda Chern 表示，在新盘推出减少和新房价格上涨的背景下，一些买家可能已转向二手市场，以寻找更具价值的选择。

根据世邦魏理仕的数据，2026年第二季度，转售交易占私宅总销量的62%，高于2025年第三季度的52%。

随着土地成本上涨推动售价走高，更大部分新房的整体固定金额 (Quantum) 定价也更高。

SRI 发现，在2026年前七个月，售价在200万新元及以上的房屋占非有地私宅新销量的61%，高于一年前的53.9%。

SRI 研究与数据分析主管 Mohan Sandrasegeran 表示：“如果一个项目具备地理位置、交通连接、单位户型或长期价值等具吸引力的特质，买家可能仍愿意接受更高的购买价格。”

ERA新加坡的 Chu 指出，250万新元是新非有地私宅一个重要的心理可负担门槛。

根据ERA新加坡引用的市区重建局Realis数据，从1月到8月，低于该价格的房屋占月度销量的41%至74%之间。

博纳产业预测2026年新私宅销量约为9000个单位，而ERA新加坡预计在8000至9000个单位之间。世邦魏理仕则预计销量在7500至8500个单位，全年价格增长2%至4%，前提是市场不出现重大冲击。

2025年，开发商售出10815个新单位，较2024年售出的6469个单位激增67%。