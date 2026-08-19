Oei Tiong Ham Park地区一栋优质洋房以3130万新元售出

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该价格基于约14,982平方英尺的永久地契土地面积计算，折合每平方英尺约2089新元

该永久地契地块位于 Jalan Sampurna 5号，靠近荷兰路，目前建有一栋建于1980年代、面积约10,000平方英尺的洋房。 图片来源：SAVILLS SINGAPORE

【新加坡】位于Oei Tiong Ham Park地区的一处永久地契优质洋房（Good Class Bungalow, GCB）已以3130万新元售出，其土地面积约14,982平方英尺（sq ft），折合每平方英尺（psf）约2089新元。

3130万新元的售价比该地块在2025年3月上市时的4280万新元指导价低了约27%。

独家营销代理第一太平戴维斯（Savills Singapore）表示，该地块吸引了“有眼光的买家的浓厚兴趣”。

该公司补充道：“尽管2026年的豪宅市场买家更为挑剔，但得益于此类可供重建的优质洋房地块的稀缺性以及超高净值人士的持续兴趣，市场对优质洋房资产的需求依然强劲。”

第一太平戴维斯投资销售与资本市场部副董事 Nick Chan 也指出，鉴于其稀缺性、尊贵地位和长期财富保值属性，优质洋房仍然是新加坡最令人垂涎的住宅资产类别之一。

该永久地契地块位于 Jalan Sampurna 5号，靠近荷兰路，目前建有一栋建于1980年代、面积约10,000平方英尺的洋房。

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第一太平戴维斯研究与咨询部执行董事 Alan Cheong 表示：“虽然优质洋房的交易数量明显偏低，但这笔交易表明，对于位于较好优质洋房地段的房产，只要定价合理，需求依然存在。”

其他交易

今年7月，《商业时报》（The Business Times）报道称，Cluny Park优质洋房区的一栋洋房以9880万新元的指示性价格重新上市，其土地面积为29,818平方英尺，折合每平方英尺3313新元。

在此之前，据报道，企业家兼慈善家 Shiv Puri 以6490万新元的价格购入了那森路（Nassim Road）一个安静区域的一栋洋房，其永久地契土地面积为14,264平方英尺，折合每平方英尺近4550新元。

今年3月，前Sincere Watch老板 Tay Liam Wee 以9200万新元的价格出售了其位于那森路（Nassim Road）面积为23,922平方英尺的优质洋房空地，折合每平方英尺3846新元。