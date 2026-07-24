市区重建局：中央区办公楼租金第二季上涨0.8%

SINGAPORE PROPERTY

截至第二季末，全岛办公楼空置率增至11%

2026年第二季，已租用办公楼空间的净可出租面积增加了8000平方米。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】新加坡中央区的办公楼租金在2026年第二季环比上涨0.8%。

相比之下，2026年第一季的租金环比下跌了0.2%。

市区重建局 (URA) 于周五（7月24日）发布的数据也显示，全岛办公楼空置率从2026年第一季末的10.8%，上升至2026年第二季末的11%。

2026年第二季，已租用办公楼空间的净可出租面积（NLA）增加了8000平方米（sq m），而上一季度的增幅为2万6000平方米。

办公楼总存量方面，2026年第二季的净可出租面积（NLA）增加了1万9000平方米，上一季度的增幅则为8000平方米。

截至2026年第二季末，未来办公楼的总供应量约为84万8000平方米（总建筑面积），低于上一季度末的86万7000平方米。

市区重建局的中央区办公楼价格指数在第一季环比上涨0.2%后，于第二季再度环比上涨0.4%。