SINGAPORE PROPERTY
OpenAI加大在新加坡的布局，洽租邵氏大厦10万平方英尺办公空间
竞争对手Anthropic已租用海洋金融中心The Executive Centre设施内约100个办公位
- OpenAI正洽谈租用位于美芝路的邵氏大厦的五层办公楼面。 照片：商业时报资料
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】在当前人工智能公司纷纷向新加坡扩张的浪潮中，ChatGPT的开发商OpenAI据悉正在洽谈租用位于美芝路的新邵氏大厦（Shaw Tower）约10万平方英尺的办公空间。
OpenAI正在洽谈租用的空间横跨五个楼层。
这栋32层高的邵氏大厦拥有43.5万平方英尺的办公空间，已于6月中旬获得临时入伙准证。
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