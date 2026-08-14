The Business Times
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SINGAPORE PROPERTY

OpenAI加大在新加坡的布局，洽租邵氏大厦10万平方英尺办公空间

竞争对手Anthropic已租用海洋金融中心The Executive Centre设施内约100个办公位

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Kalpana Rashiwala
Young Zhan Heng

Kalpana Rashiwala &

Young Zhan Heng

Published Fri, Aug 14, 2026 · 04:41 PM
    • OpenAI正洽谈租用位于美芝路的邵氏大厦的五层办公楼面。
    • OpenAI正洽谈租用位于美芝路的邵氏大厦的五层办公楼面。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在当前人工智能公司纷纷向新加坡扩张的浪潮中，ChatGPT的开发商OpenAI据悉正在洽谈租用位于美芝路的新邵氏大厦（Shaw Tower）约10万平方英尺的办公空间。

    OpenAI正在洽谈租用的空间横跨五个楼层。

    这栋32层高的邵氏大厦拥有43.5万平方英尺的办公空间，已于6月中旬获得临时入伙准证。

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    Singapore propertyOpenAIAnthropicFlexible working

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