乌节林荫道和滨海花园通道的政府售地地段推出市场招标
这两幅99年租赁地契地段可建造约500个私人住宅单位
- 滨海花园通道地段预计可提供390个单位，而乌节林荫道地段可建造约110个住宅。 插图：BTVISUAL
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 市区重建局 (URA) 于周四（8月13日）推出位于乌节林荫道和滨海花园通道的两幅住宅地段供销售，招标活动将于10月截止。
这两幅地段都属于2026年下半年政府售地 (GLS) 计划的正选名单。根据市建局的指示性推出时间表，这是该名单上八幅住宅地段中首批推出的两幅。
这两幅99年租赁地契地段可建造约500个住宅单位。
乌节林荫道地段是一幅较小的地块，可建造110个新住宅，是自2023年以来该地区推出的第二幅地段。
第一幅地段由 UOL Group 和 Singapore Land Group 于2024年2月以4亿2830万新元的价格投得，相当于容积率每平方英尺约1617新元，目前正在开发为拥有301个单位的 Upperhouse at Orchard Boulevard 项目。
该项目于2025年7月推出时，Upperhouse 以每平方英尺3350新元的均价售出了约一半单位，至今已售出约80%。
目前推出的第二幅地段面积较小，占地3438平方米，最大总建筑楼面 (GFA) 为9627平方米，总容积率为2.8。
这幅地段面积适中，靠近乌节路主要零售带，且邻近热门学校，预计将吸引开发商的浓厚兴趣。分析师预计，这幅位于核心中央区（Core Central Region）的黄金地段，最高投标价将在每平方英尺/容积率1650新元至1750新元之间。
与此同时，在滨海南（Marina South）地区，第三幅地段也已推出——这是一幅位于滨海花园通道的地块，土地面积为6007.4平方米。
该地段规划为住宅用途，一楼可作商业空间，最大总建筑楼面为3万3642平方米，总容积率为5.6。
这幅地段之前位于备售名单，预计可提供390个单位。它包含150平方米的零售空间，并且靠近汤申—东海岸线（Thomson-East Coast Line）的滨海南地铁站。
该地段位于占地45公顷的滨海南区内。根据最新的发展总蓝图，该区规划为一个集零售、办公、酒店和住宅于一体的综合性住宅区。
首个滨海花园通道地段吸引了四份标书，并于2023年7月由 Kingsford 以10亿3400万新元（即每平方英尺/容积率1402新元）的价格夺得。据 ERA Singapore 透露，该地块已开发为拥有937个单位的 One Marina Gardens 项目，自2025年4月推出以来，认购率已达到70.5%。
然而，在滨海花园弯（Marina Gardens Crescent）推出的第二个滨海南地段，仅吸引了一份标书，但因出价过低而未被授予。由 GuocoLand 和丰隆集团（Hong Leong Group）旗下两家公司组成的合资企业，当时为这幅滨海南地区的“白色地段”（white site）出价7亿7050万新元，即每平方英尺/容积率984新元。
ERA Singapore 首席执行官 Marcus Chu 指出，目前这幅地段毗邻滨海湾花园，并可俯瞰滨海湾。他表示，该地块面积不大，但拥有5.6的高容积率，预计可容纳390个单位，这可能允许建造一座单独的高层塔楼，或是一座高塔搭配一座较矮的建筑。
ERA 表示，滨海南地铁站目前尚未投入运营，但预计将与周边开发项目同步启用。
ERA 预计，滨海花园通道地段的最高投标价将至少达到每平方英尺/容积率1450新元。
根据下半年（H2）的时间表，政府售地计划的正选名单上还有六幅住宅地段即将推出，包括位于东海岸路、德苏萨道、丹戎禺路、柏莱雅通道和荷兰坪的五个私人住宅项目，以及位于裕廊东1道的一个可建735个单位的执行共管公寓（executive condo）地段。
滨海花园通道地段的招标将于10月15日截止，而乌节林荫道地段的招标将于10月29日截止。
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