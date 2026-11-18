上诉庭法官认定他保留了房产的实益所有权，该信托的设立旨在向债权人隐瞒资产，因此具有欺诈意图。

Peter Kwee告诉法庭，他与家人有“挂名协议”，即将房产置于家人名下，而他本人则继续进行管理。 照片：海峡时报

[新加坡] 汽车业大亨 Peter Kwee 欲收回登记在其女儿名下的五处房产的上诉失败，因为该信托的设立是为了向债权人隐瞒资产，因此在法律上被视为非法且不可执行。

此次上诉判决是在2025年的一场庭审之后作出的，当时 Peter Kwee 输掉了对 Karen Kwee 的破产受托人 Lai Seng Kwoon 提起的诉讼。庭审法官最终驳回了老 Kwee 对其女儿名下信托房产的所有权主张。

在那场庭审中，法官认定 Peter Kwee 已将这些房产赠予其女儿，因此后者是这些资产的实益拥有人。Peter Kwee 随后对该判决提出上诉。

在周三（11月18日）下达的判决中，上诉庭认定，根据该信托安排，Peter Kwee 保留了这些房产的全部实益权益。

但上诉庭驳回了他的上诉，因为该安排旨在向债权人隐瞒其资产，致使该信托因“非法且违反公共政策”而“无效且不可执行”。

法庭表示，受益人为向债权人隐瞒资产而设立的信托，其根源在于“不诚实和欺诈的意图”，并且违背了衡平法和公共政策的原则。

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这一判决推翻了高等法庭的一项关键裁定。高等法庭曾在2025年3月裁定，这些房产是赠予，Karen Kwee 是其受益所有人。上诉庭不同意这一看法，反而认定父女双方都清楚 Peter Kwee 仍是实益拥有人。

这五处房产——分别位于加拿大的 West Georgia 和 Lord Stanley、新加坡的 King’s Drive 和 Teneriffe，以及澳大利亚的 Spyglass Grove——均在1995年至2000年间购入，并仅登记在 Karen Kwee 一人名下。

Peter Kwee 是一位经验丰富的商人，数十年来一直从事房产买卖和投资。他告诉法庭，他与家人有“挂名协议”，即将房产置于家人名下，而他本人则继续进行管理。

上诉庭认定，他的完整陈述，包括他打算决定如何在家庭内部划分资产的意图，都支持了 Peter Kwee 保留了全部实益权益，而非将房产赠予 Karen Kwee 的结论。

法庭指出了 Peter Kwee 对这些房产的广泛控制权。

他决定购买哪些房产，协商抵押贷款并处理再融资事宜，而 Karen Kwee 通常是按照他的指示签署文件。法庭还指出，她并未对购房做出重大财务贡献。

Peter Kwee 也曾为个人目的使用这些房产。例如，在2009年雷曼兄弟危机后，他指示 Karen Kwee 对 Spyglass Grove 的房产进行二次抵押，并将贷款收益用于其业务。他最初将该房产用作其在澳大利亚的住所和家人的度假屋。

但证明他仍然是实益拥有人并未能让他在此案中胜诉。

法庭认定，Peter Kwee 将房产置于 Karen Kwee 名下的意图，是为了向税务机关和债权人隐瞒其受益所有权。

法庭表示，这是唯一能够调和他所声称的避免遗产税和保护房产免受债权人追讨的目标，以及他坚称自己保留了所有权的唯一合乎逻辑的推论。

由于向债权人隐瞒资产的目的是决定性的，法庭裁定该信托属于本身即非法、因此无效且不可执行的安排类别。

案情

在 Karen Kwee 和她的前夫 Daniel Ou 于2020年2月达成协议，向 Thomas Woo 和 Paul Jonathan Grange 借款410万新元后，争议浮出水面。

他们未能按协议还款，促使贷款人提起仲裁程序，并获得了对他们不利的裁决。

2022年5月，一份法定要求偿债书送达 Karen Kwee。她于同年10月被判破产，Lai 于2023年2月被任命为她的私人破产受托人。

Peter Kwee 随后寻求法庭宣告，除 King’s Drive 外的其余房产以及三个银行账户中的资金，均为 Karen Kwee 代其以信托方式持有。他还就 King’s Drive 提出了单独的反诉。高等法庭驳回了他的所有主张，促使他提起上诉。

上诉庭还考虑了 Peter Kwee 是否可以依据 locus poenitentiae 原则（该原则可允许一方退出非法安排）来追回资产。

Peter Kwee 辩称，他通过在2010年出售另一处名为 Claymore 的房产，并用所得款项缓解其财务困境，已经表明了这种退出意愿。他还指出，在法庭诉讼期间，他披露了该信托安排。

法庭驳回了这两项论点。法庭认定，出售 Claymore 房产主要是出于“财务需要”，而非“真正意图放弃其非法目的”。

法庭还表示，Peter Kwee 披露其在这些房产中的实益权益，仅仅是因为 Karen Kwee 的破产迫使他这样做，并没有证据表明如果她一直保持偿付能力，他会退出这一安排。

法庭还未对逃避遗产税的意图是否能独立导致信托无效作出裁定。法庭表示，这是“没有必要得出一个明确的结论”，因为向债权人隐瞒房产的目的已经足以判定信托无效。

法庭表示，由于该信托不可执行，来自这些房产的租金收入——构成了三个银行账户中资金的大部分——属于 Karen Kwee。

随着上诉被驳回，Peter Kwee 被判令向 Lai 支付8万新元的诉讼费用。