房地产业务主管表示，资本短缺为投资者创造了以低于市场价值收购资产的机会。

百达另类投资顾问公司的Zsolt Kohalmi表示，相对于人工智能投资热潮，住宅、学生公寓和养老住房可提供潜在的多元化投资机会。 照片：PICTET GROUP

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[新加坡] 百达另类投资顾问公司（Pictet Alternative Advisors, 简称PAA）全球房地产主管兼副首席执行官Zsolt Kohalmi表示，流入房地产市场的新资本短缺，正使业主更难出售资产，这为投资者以低于市场价值的价格收购房产创造了机会。

中断的销售流程、紧张的资本结构和即将到期的贷款为投资者介入创造了机会。在此背景下，PAA近期的房地产交易均涉及特殊情况，其中包括以低于市场价值的价格收购优质资产的交易。

Kohalmi说：“我认为，任何想在当今市场获得理想回报的投资者，最关键的就是要真正专注于特殊情况投资。”

PAA通常每年会遇到两到三个这样的机会，但最近仅在两周内就听说了三笔此类交易。

Kohalmi指出，一项交易要符合特殊情况的条件，其标的资产必须具有“吸引力”，并且需要存在一个“真正中断的流程”。

这正值流动性从房地产市场撤离，资金大量涌入人工智能基础设施，同时各国政府也寻求为财政赤字融资。与此同时，寻求当期收益的投资者正将货币市场基金和固定收益产品视为替代选择。

他表示，因此，在PAA的收购策略中，定价已成为一个更重要的考量因素。投资者在米兰购买房产需要获得低于市场价值约10%至15%的折扣，而在伦敦则需要超过20%的折扣。

他提醒说，欧洲房地产市场可能正接近周期底部，尽管估值仍可能进一步下跌。等待市场情绪改善的投资者，可能会错失更好的买入时机。

“当其他投资者还未入场时，你才能获得那些特殊的交易。”

Kohalmi补充说，在融资方面，欧洲银行的放贷行为不像美国同行那样激进，且仍有配置资本的需求。这使得PAA能够为其交易获得优惠利率的贷款。

放眼人工智能投资以外的机会

Kohalmi指出，尽管人工智能对办公楼、零售和物流领域的影响尚不确定，但住宅、学生公寓和养老住房可为人工智能投资热潮提供一个潜在的多元化选择。PAA将这些资产归为“床位”（beds）投资主题。

他表示：“我们确切知道的是，人总是需要地方睡觉的。”他补充说，人工智能也可能让人们有更多时间去体验生活，从而支撑酒店业的需求。

他指出，欧洲依然是消遣时光的理想之地，其酒店服务和城市居住需求来自全球各地。

但他表示，该地区也面临普遍的住房短缺问题，芬兰是一个显著的例外。在柏林、哥本哈根和日内瓦等门户城市，住宅空置率低于1%。

他指出，漫长的规划审批流程进一步限制了供应。在欧洲，获得建筑许可平均需要5到10年，而美国则为6个月到1年。

斯堪的纳维亚半岛仍然是租赁住宅物业的首选市场。PAA关注的市场还包括马德里和米兰，那里全年充足的阳光和较低的税收吸引了来自欧洲其他地区的人们。

PAA也在关注欧洲的数据中心，尽管该地区面临一个重要制约因素：电力供应。斯堪的纳维亚半岛在这方面更具优势，因为其对水电的依赖意味着它面临的电网限制较少。

但他指出，在数据中心投资周期方面，欧洲落后于美国。

通过重新定位创造价值

对于评估房地产交易的投资者而言，仅仅等待利率下降或估值回升可能还不够。

Kohalmi表示，投资者应专注于通过资产本身创造价值，而非仅仅依赖利率的变动。

“我们必须回归传统的增值方式……真正的价值创造独立于更广泛的市场行情。”

一个例子是马德里的一栋前司法部大楼，PAA大约一年前收购了它。这栋空置的办公楼目前正被改造成高端住宅公寓。

百达另类投资顾问公司正在将位于西班牙马德里的前司法部大楼改造成高端住宅公寓。 照片：PICTET GROUP

在意大利，PAA的直接房地产策略与Kryalos SGR建立合伙业务，收购了位于米兰核心黄金地段的七栋历史住宅楼。该资产组合总面积约2.6万平方米，包含约150个住宅单位及底层零售空间。

计划中的改造包括升级公寓和公共区域，改善住户设施，并对部分空间进行现代化改造，同时保留建筑的原始风貌。

酒店业是PAA认为可以提升现有资产价值的另一个领域。

今年6月，一个直接房地产投资工具和PAA提供咨询的资本共同收购了拥有266间客房的苏黎世万豪酒店（Zurich Marriott Hotel），并由Vertell Asset Management担任运营合作伙伴。

一项客房翻新计划正在进行中，并将由业主完成，以确保酒店符合不断变化的五星级标准。万豪（Marriott）将继续负责酒店的运营。

但识别资产的潜力只是整个过程的一部分。

Kohalmi表示，PAA约有70%的交易来自非公开市场，而此类交易的规划过程可能需要6周到4个月不等。

例如，斯德哥尔摩一个前印刷厂被改造成了数据中心。团队必须确定其16米的内部层高是否能容纳三层数据中心设施，找到潜在的运营商，并确认该改造项目无需申请建筑许可。

Kohalmi指出，这段准备时间至关重要，因为在典型的竞争性出售的紧张竞标窗口期内，要完成此类评估将非常困难。

退出前景更具不确定性

Kohalmi说，即使在完成资产增值工作后，找到最终买家也已不再是理所当然的事。房地产退出交易已经放缓，使得投资者更难依赖既有的退出渠道。

过去，投资者通常预计会花三到四年时间进行增值工作，稳定收入后，再将资产出售给核心投资者或主权财富基金。如今这条退出路径的不确定性增加，投资者需要加快其商业计划的执行，同时为寻找合适的买家留出更多时间。

Kohalmi表示，在PAA，公司每季度都会审查其房地产策略中的每一项资产，以评估房产的地理位置、租户前景或其他条件的变化是否构成退出的理由。

对于打算长期持有的资产，PAA倾向于购买具有长期租约（通常约10年）、强大租户约束条例以及难以复制的地理位置的房产。

Kohalmi补充说，其目标是持有那些即使在整体市场或经济环境受到冲击时，仍能持续表现良好的房产。