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榜鹅东25公顷滨水地段被规划用于住宅发展，可建造超过8000个新单位

经营国有产业地段的租户被告知租约年底到期后将不获续签，但部分租户获得延期

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Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Fri, Sep 4, 2026 · 01:16 PM
    • 科尼岛通过公园连道与榜鹅东滨水区相连，该区有五幅地段被划为住宅用途。
    • 科尼岛通过公园连道与榜鹅东滨水区相连，该区有五幅地段被划为住宅用途。 照片：商业时报资料库

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 榜鹅东一段面积达25公顷的国有滨水土地，多年来一直是数家企业的经营所在地。这片划为住宅用途的地段未来可建造超过8000个新住宅单位。

    根据市区重建局 (URA) 的2025年发展总蓝图，该区域有五幅面积可观的住宅地段，从淡滨尼高速公路 (Tampines Expressway) 延伸至德平巷 (Tebing Lane)，并沿着实龙岗河 (Sungei Serangoon)。

    沿河的公园连道连接着盛港和后港，以及榜鹅公园和科尼岛等热门休闲场所。

    这些地段的总容积率 (GPR) 介于3.0至3.4之间，这是通常与高密度住宅相关的建筑高度限制。

    在这些地段上经营的租户已被告知，他们于2026年12月31日到期的租约将不获续签。《商业时报》获悉，部分租户已获得延期。

    在榜鹅东50号，City Sprouts自2022年起在榜鹅东集装箱公园经营一个受欢迎的餐饮区。一名新加坡土地管理局 (土管局) 发言人告诉媒体，其总租约将于12月31日到期，并且无法延长，“因为该地段需要用于未来的住宅重建”。

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    该发言人补充说：“City Sprouts正准备在2026年12月31日前迁出并归还该地段。”

    榜鹅东50号地段被划为住宅用途，一楼可作商业用途，其总容积率为3.0。该区域内其他住宅地段的总容积率介于3.0至3.4之间。

    City Sprouts自2022年起在榜鹅东集装箱公园经营一个热门餐饮区，目前正准备在2026年12月31日前迁出并归还该地段。 照片：商业时报资料库

    土管局发言人在回应《商业时报》的询问时表示：“位于榜鹅东32号、德平巷6号和德平巷10号的国有产业，目前分别租给了Sing See Soon Floral & Landscape、Sports Hub @ Punggol和AT Punggol。”

    “尽管这些地段已被规划用于重新发展，但在重建时间表最终确定之前，政府已向这些租户批准了数次租约延期。目前的租约将于2026年12月31日到期，之后这些地段将被重新发展。”

    Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak估计，这五幅地块的总土地面积约为260万平方英尺，即约25公顷。

    他估计，如果按照其允许的容积率进行建设，这些地块可提供多达约8400个私人公寓单位，或近7000个公共组屋单位。Mak补充说，新的发展项目很可能包含混合类型的住宅。

    2020年在德平巷6号开业的Happy Lok Lok创始人Ryan Lim表示，他直到八月下旬才从业主方获知，该地段的租约将于今年年底到期。Happy Lok Lok是从总租户Sports Hub @ Punggol租用该空间的。

    Lim说：“我们感到很惊讶，因为这相当突然。”他补充说，他了解已有相关方提出延期上诉，如果租约能再延长一年，他会继续留下来。

    Uncle Leong Seafood (Punggol) 的老板Gary Ong说，他两周前从业主方获知，餐厅必须在12月31日前迁出。

    他指出：“我们最后一天营业是11月30日，目前仍在寻找新地点。”

    Kwontum Taekwondo的业务运营总监Cullen Ang表示，学校是在八月份被告知这一情况的，而他们去年才刚刚搬入。

    他说：“我们仍在等待明确12月是否是最终期限，但我们需要提前规划并通知学生家长。我们已经开始寻找新地点，而为合适空间竞标的过程可能需要时间。”

    Realion Group首席研究员兼策略师Christine Sun认为，更广泛的区域最终将在东北部形成“一个新的公共和私人住宅集群”。她指出，这些地块正对着巴西立海岸（Pasir Ris Coast）未来的发展项目。

    这些未来的发展项目将为榜鹅地区现有的约6万套组屋单位再添新成员。榜鹅地区从一个渔村起步，发展成为一个家禽和养猪的聚落，之后在“榜鹅21”计划下演变成一个主要的新镇。

    榜鹅被誉为“21世纪的滨水市镇”，如今是榜鹅数码园区和新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology）校园的所在地。

    Mak指出，滨水位置和未来的交通连接是这些地块的优势。他提到，五个地块中有四个位于实龙岗河（Sungei Serangoon）旁。“这些地块靠近里维拉轻轨列车站，随着跨岛线第一阶段于2032年竣工，该站预计将升级成为一个地铁站。”

    Huttons Asia数据分析高级总监Lee Sze Teck预计，滨水环境将支撑沿线最终开发的住宅需求。他说：“滨水住宅在新加坡非常稀有，因此当这些房屋推出销售时，将会非常抢手。”

    目前尚未公布其他地块的重新发展计划或时间表。

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