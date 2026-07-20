零售业重塑：顺应新加坡消费格局演变，商场业主重新定位购物中心

SINGAPORE PROPERTY

主要业主斥巨资翻新商场、调整租户组合，以顺应新的消费习惯，谋求更佳回报。

【新加坡】各大购物中心业主正掀起新一轮资产提升计划 (Asset Enhancement Initiatives, AEIs) 浪潮，投入数亿资金对旗下商场进行重新定位，以顺应不断变化的消费趋势，并提升投资回报。

商场翻新带来了新一轮的租户更迭，电影院、百货公司等老字号品牌的撤离成为头条新闻。这些变化在引发怀旧之情的同时，也反映出购物中心改造的稳定趋势，即转向以体验和生活服务产业群为主导的概念以及多功能空间。

其中规模最大的项目之一是凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT) 耗资1.6亿新元对狮城大厦 (Plaza Singapura) 和 The Atrium@Orchard 的改造计划，该项目将于2026年第三季度至2028年底分阶段进行。