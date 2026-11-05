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酒店新运营商即将公布，预计于2027年第二季度开业

Casa Mett原定于2027年初在卡斯加登路21号开业，该地为明牌购物中心（Ming Arcade）旧址。 效果图：SCDA ARCHITECTS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Casa Mett酒店将不再于明牌购物中心（Ming Arcade）旧址兴建，该物业的业主Royal Group of Companies与原定运营商Sunset Hospitality Group（简称SHG）已同意终止此项目。

Royal Group目前正考虑与一家尚未公布的新运营商合作，并计划在2027年第二季度开设该酒店。

有关此举的传闻甚嚣尘上，双方本周证实了这一消息，并表示这是双方共同的决定。

Royal Group酒店业务主管Rushdee Hosany告诉《商业时报》：“我们确实已与SHG达成共识，为了项目的最佳利益，双方决定分道扬镳，不在现有安排下继续推进此项目。

“这项决定是经过双方共同商议并一致同意后达成的。”

他表示，这家总部位于新加坡的房地产开发和投资集团与总部位于迪拜的SHG“关系依然良好”，并欢迎“在未来项目中探索其他合作途径的机会”。

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同样，SHG也表示这是一个共同的决定，“本着携手合作的精神达成的”。

双方还坚称，项目终止与中东冲突无关。该冲突始于2月底，当时美国和以色列对伊朗发动了袭击。

SHG酒店及度假村部门首席执行官Jaime Buxo Clos表示，放弃该项目的决定“与地区局势无关”，并且“随着双方对项目理念的愿景演变”，双方“共同同意退出”在新加坡的这个项目。

Rushdee补充道：“我们认识到，当前中东的局势理所当然地引起了广泛关注，并可能引发疑问。然而，我们对此酒店开发的考量和优先事项仍然是针对项目本身及其最佳利益。”

客房数量增加

Casa Mett原计划于2027年初在卡斯加登路21号开业，该地块为刀片形状的永久地契地段，面积为1万2132平方英尺。

酒店的结构工程将于本月底完工。 摄影：CORINNE KERK，《商业时报》

该建筑的结构工程将于11月底完工。但客房数量将从原计划的165间（分布在大楼13个楼层中的九层）增加至171间，其余细节保持不变。

酒店由SCDA Architects设计，将在一楼、二楼和屋顶设立三个餐饮概念。位于八楼的空中露台将设有健身和康体设施。

《商业时报》在早前的报道中曾引述Royal Group的说法，称该酒店将填补该地区在高端、时尚的生活服务产业群酒店方面的市场空白。

该集团还拥有新加坡圣淘沙索菲特水疗度假酒店（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）和新加坡圣淘沙莱佛士酒店（Raffles Sentosa Singapore）。

该集团于2022年12月通过集体出售的方式，以1.72亿新元收购了七层楼高的商业综合体明牌购物中心。该价格相当于容积率每平方英尺3125新元。

该地块的土地用途已从商业改为酒店，因此需支付超过2500万新元的土地增值费。

SHG是一家跨国生活服务产业群酒店集团，其投资组合包括酒店和度假村、餐厅、海滩俱乐部、夜总会和健身中心。

Casa Mett原将成为其在新加坡管理的第二家酒店，第一家是拥有84间客房的Mett Singapore，该酒店位于福康宁酒店（Hotel Fort Canning）旧址。

除此之外，SHG还在运营位于滨海湾金沙的中餐厅Mott 32（卅二公馆），以及位于罗敏申路凯源中心（Capital Tower）的Sushisamba——该餐厅融合了日本、巴西和秘鲁的美食与文化。

SHG的Clos表示：“我们将继续专注于在全球范围内拓展我们的生活服务产业群酒店体验组合，并期待在新加坡及整个区域探索未来的机会。”