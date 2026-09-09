Royal Holdings 和 RB Capital 以3.1亿新元收购 Scotts Square

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按130,875平方英尺的总建筑面积计算，该价格相当于每平方英尺2,369新元。

这座拥有永久地契的商场目前净可出租面积近76,660平方英尺。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Royal Holdings 和 RB Capital 正在联手以3.1亿新元收购 Scotts Square。

这两家公司已就 Wharf Estates Singapore 的全部股份签订了买卖协议。Wharf Estates Singapore 拥有这座位于 Scotts 路黄金地段、紧邻乌节路的四层永久地契零售商场。

Wharf Estates Singapore 的前身为会德丰地产（新加坡）(Wheelock Properties (Singapore))，是香港上市公司九龙仓置业地产投资有限公司 (Wharf Real Estate Investment Company) 的全资子公司。

以130,875平方英尺的总建筑面积计算，3.1亿新元的收购价相当于每平方英尺 (psf) 2,369新元。

该建筑目前的净可出租面积近76,660平方英尺。租户包括 FairPrice Finest 超市、Bang & Olufsen、Vivenne Westwood、Carhartt 和 Stussy。

该收购预计将在年底前完成。

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交易完成后，新业主预计将对该商场进行全面改造。

Scotts Square 是一个综合开发项目的一部分，该项目还包括两座住宅楼，位于商场的后方。

在这个分层地契开发项目中，该商场约占43.3%的份额价值；住宅楼的公寓业主则持有剩余的56.7%。

世邦魏理仕 (CBRE) 促成了 Scotts Square 的这笔交易。该房地产咨询集团于今年上半年通过意向书征集活动推销此物业，指导价为3.8亿新元，较2024年4.5亿新元的寻求价低了约15%。

Royal Holdings 由 Raj Kumar 控制，而 RB Capital 则由其子 Kishin RK 控制。

上个月，《商业时报》曾报道这对父子正在进行独家尽职调查，以收购 Scotts Square，价格约为3.2亿新元。

8月31日，Royal Holdings 完成了将 Cuppage Terrace 以1.75亿新元出售给星狮地产 (Frasers Property) 的交易。Cuppage Terrace 是一排位于乌节路旁、毗邻 The Centrepoint 的17间受保留店屋。

7月30日，九龙仓置业地产投资有限公司签署协议，以11亿新元的价格将位于乌节路的会德丰广场 (Wheelock Place) 出售给香港置地 (Hongkong Land) 旗下的新加坡中央私人房地产基金 (SCPREF)。