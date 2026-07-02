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静安园公寓业主在第二次集体出售尝试中，将要价下调至4.4亿新元

这比今年早些时候推出的5.05亿新元指导价低了约13%。

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Thu, Jul 2, 2026 · 12:39 PM
    • 静安园公寓位于Tamarind Road，楼高五层，由10座楼组成，共有179个单位。
    • 静安园公寓位于Tamarind Road，楼高五层，由10座楼组成，共有179个单位。 照片：FAR EAST ORGANIZATION

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    [新加坡] 位于杨厝港的永久地契项目静安园（Serenity Park）公寓的业主，已将其集体出售的要价下调至4.4亿新元。

    在此之前，该项目的第一轮招标所收到的出价低于其早前5.05亿新元的指导价。 

    营销代理公司 Mount Everest Properties 的董事 Dillon Loi 表示，4.4亿新元的要价相当于土地价格为容积率每平方英尺1266新元。 

    今年2月的第一轮招标活动于次月截止，吸引了数个有兴趣的买家，并收到一份对该地段的意向书。

    然而，所收到的出价低于5.05亿新元的要价。 

    业主随后与该方进入了为期10周的私下协议谈判。

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    在此期间，集体出售委员会获得了必要的八成业主同意，将静安园的保留价下调至与收到的出价相匹配的水平。 

    但在达成协议前，私下协议期限已过，促使业主以4.4亿新元的较低指导价为该地段启动新一轮招标。  

    《商业时报》了解到，该有意向的买家是一家本地发展商。 

    该项目位于Tamarind Road，楼高五层，由10座楼组成，共有179个单位。

    该地段占地2万3056平方米（sq m），位于一个主要是有地住宅的区域，被划为住宅用途，建筑高度限制为五层，其总容积率为1.4。目前的总建筑面积为3万2278平方米。 

    Loi 指出，静安园是“杨厝港地区唯一可供集体出售的大型永久地契住宅地块”。 

    静安园的单位面积介于1098平方英尺至1722平方英尺之间。

    Loi 表示，业主们有望获得约220万至近270万新元的总收益，这将为他们带来比当前市价高出30%至35%的保费。 

    他表示，虽然这略低于上一次的集体出售尝试，但对于一个总容积率为1.4的地段来说，这“仍然不错”。

    中止转让的申请数据显示，自2025年以来，静安园仅有一笔交易——一个位于二楼的1313平方英尺单位在当年1月以180万新元（即每平方英尺1348新元）的价格转手。 

    今年到目前为止，该地区非有地私宅（不包括执行共管公寓）的转售价格中位数为每平方英尺1299新元。

    静安园的最新一轮招标活动将于7月28日截止。

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