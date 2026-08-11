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从购物天堂到商业新址——乌节路的企业吸引力日益增强

但市场观察人士称，这些举动仅为个例，并非结构性迁移

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Tue, Aug 11, 2026 · 07:00 AM
    • 在中央商业区办公楼需求强劲、租金坚挺的背景下，新加坡这一顶级购物地带正吸引着越来越多的企业入驻。
    • 在中央商业区办公楼需求强劲、租金坚挺的背景下，新加坡这一顶级购物地带正吸引着越来越多的企业入驻。 照片来源：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】乌节路或许仍以精品店而非会议室闻名，但越来越多的企业租户入驻，表明其正崛起成为一个新的商业地址。

    咨询业巨头 Deloitte Singapore 也将很快加入这一行列。其位于传统中央商业区（CBD）OUE Downtown 的租约将于2026年底到期，届时公司将从珊顿道迁至 Orchard Central。从2027年起，Deloitte 将入驻这栋12层建筑的多个高层楼面。

    在此期间，Deloitte 将把一部分员工迁至乌节路的 JustCo Place

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