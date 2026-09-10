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森联集团推出第四季首个项目Amberwood at Holland，售价260万新元起

这个拥有212个单位的低层项目是新的荷兰坪（Holland Plain）区首个住宅发展项目

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Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Thu, Sep 10, 2026 · 05:00 AM
    • 三卧房单位面积介于872至980平方英尺，售价从260万新元起，约合每平方英尺2945新元。
    • 三卧房单位面积介于872至980平方英尺，售价从260万新元起，约合每平方英尺2945新元。 照片：森联集团

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    【新加坡】森联集团 (Sim Lian Group) 将于周五（9月11日）开始预览其拥有212个单位的Amberwood at Holland公寓项目。这个位于第10邮区黄金地段、坐落于新的荷兰坪（Holland Plain）区的项目，售价起价略低于每平方英尺 (psf) 3000新元。

    这个99年租赁地契公寓将提供三卧房、四卧房和五卧房单位；其中三卧房单位的面积从872平方英尺（sq ft）起，售价从260万新元起，约合每平方英尺2945新元。

    面积介于1076平方英尺至1313平方英尺的四卧房单位，售价从320万新元起，约合每平方英尺2951新元；而1335平方英尺起的五卧房单位，售价则从400万新元起，约合每平方英尺2990新元。

    森联集团是在2025年8月通过政府土地出售（GLS）计划，以近3.684亿新元的最高出价标得该地段，价格相当于容积率每平方英尺1432新元（psf ppr）。该招标当时共吸引了五方竞标。

    森联也拿下了政府在荷兰坪区推出的第二幅地段，并于2026年5月以4.54亿新元的唯一出价投得这幅相邻地块，价格相当于容积率每平方英尺1491新元。

    这比Amberwood所在地段的价格高出约4%。

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    荷兰坪区预计最终将建有高达2500个住宅单位，政府将在此推出八幅地段。

    Amberwood at Holland 坐落于荷兰连路（Holland Link），地段面积为17069平方米，将建有11栋四至六层楼高的住宅楼，预计将在2030年6月30日之前实现空置接收。

    项目中共有74个三卧房单位，面积从872平方英尺至980平方英尺。74个四卧房单位的面积介于1076平方英尺至1313平方英尺，另外64个五卧房单位的面积则为1335平方英尺至1572平方英尺。

    该项目坐落在一个以低层住宅为主的区域，毗邻Brizay Park、Garlick Avenue和Ewart Park等优质洋房（Good Class Bungalow）区。

    项目距离美以美女校（Methodist Girls’ School）不到一公里，并且靠近阿尔柏王园地铁站。该地铁站预计将在2032年成为地铁跨岛线（Cross Island Line）的换乘站。

    项目将于9月26日开始接受预订。

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