仲量联行：新加坡建筑成本持续高企，预计2027年将进一步攀升

自2021年以来已上涨30.2%；土地限制加剧了工业和物流项目的压力

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【新加坡】新加坡持续高昂的建筑成本对开发商而言仍是一大警讯。自2021年以来，建筑成本已上涨30.2%，并且由于进口材料价格、劳动力限制和土地稀缺对项目造成压力，预计成本将进一步攀升。

根据全球咨询公司JLL的数据，预计2027年投标价格通胀率将上涨2.3%至3.3%，较今年预计的2.5%至3.5%有所放缓。

在增速放缓之前，建筑成本已连续五年急剧攀升。在此期间，建筑业通胀率远超同期17.7%的消费价格涨幅。

JLL的《2026年全球建筑成本指数》报告将这种持续的压力归因于地缘政治干扰和供应链脆弱性的双重影响。

报告还指出，熟练劳动力短缺，以及市场对数据中心等专业设施和先进制造业工厂日益增长的需求，也是造成成本上涨的因素。

JLL亚太区工作动态研究总监 Shweta Choudhari 表示，由于新加坡几乎完全依赖进口建筑材料，因此尤其容易受到全球价格波动的影响。

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她表示：“能源价格波动、运输中断和基础材料成本都会直接传导至区域投标价格。”她补充说，承包商正日益将地缘政治不确定性作为一项永久性风险保费计入项目定价，而不再将其视为临时措施。

这种影响在基础材料成本上已显而易见。与2025年的平均水平相比，新加坡的基础材料成本在2026年上半年上涨了7.43%。这是JLL追踪的亚太市场中的最高增幅。

该咨询公司预计，随着供应方的应对措施和全球价格回落开始显现影响，下半年增幅将放缓至1.1%。然而，在经历上半年1.45%的下跌后，钢材价格预计将在下半年反弹10.34%。

劳动力成本也进一步加大了压力，尽管新加坡的涨幅比一些区域市场得到了更好的控制。JLL表示，劳动力成本在上半年上涨了2.93%，并预计在下半年将再上涨2.58%。

JLL将这种“受控”的增长部分归因于新加坡的“受管控的移工政策”，该政策平衡了公共住房、商业和综合用途开发项目以及日益增多的数据中心项目对工人的竞争性需求。

JLL发现，从2020年到2026年，亚太主要市场的建筑业薪资上涨了8%至35%。该咨询公司表示，人口结构变化、行业培训不足以及来自数据中心和先进制造业等技术领域的竞争，意味着熟练工人拥有“强大的定价能力”。

城市成本溢价

除了这些通胀压力之外，新加坡和香港的土地限制也正在推高工业和物流开发项目的建筑成本，尽管这类资产通常是全球最具成本效益的资产之一。

JLL估计，工业和物流资产的全球平均建筑成本为每平方米 (psm) 1010至1560美元。

然而，在香港，成本接近或超过每平方米2500美元，比区域平均水平高出60%以上，这反映了土地稀缺、复杂的场地条件、垂直施工要求和严格的法规。

新加坡也面临成本溢价，JLL估计其2026年仓储和物流建筑成本为每平方米1324至1702美元，到2027年将升至每平方米1366至1756美元。

JLL还警告称，对于需要大量机械、电气和管道系统的项目（如数据中心），整体投标价格估算可能无法完全反映其成本，因为这些项目面临着高于平均水平的成本压力。

在此背景下，开发商和投资者正越来越多地考虑选择其他区域地点或建立跨境物流网络，而不是承受门户城市更高的成本结构。

对于那些继续在新加坡进行开发的项目，JLL亚太区成本咨询与成本管理主管 Daniel Malacchini 表示，业主应根据实时成本数据来检验项目的可行性，并在每个设计和采购阶段重新进行评估。

他补充说：“（业主应）考虑在翻新和重新定位方案比新建项目更具成本、速度和碳排放优势时，采用这些方案。”