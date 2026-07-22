呼吁新加坡开发商与建筑师：设计易于维护的建筑以大幅节省成本

建设局研究显示，商业建筑业主每年可节省高达95万新元的维护费用

【新加坡】新加坡建设局 (建设局) 的一项初步研究结果显示，从设计之初就考虑建筑物的易维护性，可为商业建筑每年节省高达95万新元的运营成本。

而前期投入的额外费用不超过总建筑成本的1.5%。

具备可维护性设计特点的建筑，其年度维护工日有所减少，许多建筑节省了超过60%的工时。其中，生产力提升最显著的领域源于建筑设计决策，例如地面材料、天花板类型和外墙维护通道的设计。

国家发展部长 Chee Hong Tat 在周三（7月22日）的新加坡建筑节（Singapore Archifest 2026）开幕式上分享了建设局的研究成果，并以新翻修的邵氏大厦 (Shaw Tower) 为例。

Chee 表示：“通过安装一部简单的检修梯来进入冷却塔，而无需每次维护都搭建脚手架，邵氏大厦在全生命周期内可节省超过75万新元，投资回报期仅为三年。”

“冷却塔的通常使用寿命为15年，三年内收回投资意味着在剩余的12年里将获得净正回报。

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Chee 补充道：“我鼓励更多开发商和建筑师采纳可持续维护性设计 (DfM)，以实现成本和人力的节省。最终的建筑业主和租户也会欣赏这种在设计前期创造的价值，这将为他们的房产增值。”

这项由建设局与盛裕集团 (Surbana Jurong) 合作进行的研究，探讨了可持续维护性设计 (DfM)——一种从设计源头就将长期维护需求纳入考量的方法，旨在降低建筑在整个生命周期内的维护成本和人力需求。

研究考察了四个本地项目：两个现有商业建筑——盛裕园区 (SJ Campus) 和凯德地产 (CapitaLand Development) 的 Ascent 大厦；由 Shaw Towers Realty 拥有、Lendlease 担任项目和开发经理的新邵氏大厦；以及由城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 和 Sunway MCL 联合开发的登加 (Tengah) 执行共管公寓 (EC) Copen Grand。

建设局表示，在这三座商业建筑中，采用可持续维护性设计每年可能节省的运营成本从31万新元到95万新元不等，且大多数措施的投资回报期都在六年以内。

对于 Copen Grand，每年有望节省高达11万新元，大部分措施可在五年内收回成本。

融入这些设计特点的额外成本并不高，商业建筑的附加成本占总建筑成本的0.6%至1.5%，而住宅项目仅为0.2%。

随着新加坡建筑存量的增加和老化，以及维护人力的缩减，设计更耐用、维护成本更低的建筑将是关键。迄今为止，已有67个项目获得了绿色建筑标志可维护性 (Mt) 认证，该认证旨在表彰在采纳可持续维护性设计措施方面的杰出项目。

建设局设施管理转型部门首席经理 Deva Lutchia 告诉《商业时报》，这项研究改变了该机构与开发商沟通的方式。

他说：“过去，我们只能告诉他们这件事很重要。而今天，我们已经到了一个可以令人信服地告诉他们这不仅重要，而且我们还能用清晰、确凿的数据向你证明其重要性的地步。这让我们在与开发商对话时信心大增。”

他指出，建设局在审查其“绿色建筑标志2021”认证计划下的可维护性部分时，会将这些研究结果纳入考量。

建设局的 Deva Lutchia 表示，该研究为开发商提供了关于可维护性成本效益的切实证据。 照片：海峡时报

Lutchia 指出，虽然可持续维护性设计是一个处于设计阶段的框架，但它同样适用于新加坡的建筑存量，因为其中大部分是现有建筑。

他说，重大的增建和改建工程提供了一个“良好时机”来整合可维护性设计，例如在重新铺设瓷砖时改用更耐用的材料。

拥有639个单位的执行共管公寓 Copen Grand 于2025年4月获得临时入伙准证，其可持续维护性设计特点包括：所有住宅楼外墙均可通过吊船进行维护、铺设碎石路以便在不干扰植物的情况下进入种植区，以及电梯大堂设有防雨挑檐。

它也是新加坡首个获得新加坡建设局绿色建筑标志白金奖的超低能耗执行共管公寓。

城市发展有限公司 (CDL) 高级副总裁兼房地产开发部副主管 Tay Seok Cheng 告诉《商业时报》，该公司“早在建设局正式推出这一概念之前”，就已根据过往项目的反馈，将可持续维护性设计融入其开发项目中。她表示，已竣工的 Tembusu Grand、Lumina Grand 和 Copen Grand，以及在建的 Norwood Grand、Zyon Grand、Union Square Residences 和 The Orie 都获得了可维护性 (Mt) 认证。

建设局和盛裕集团将在今年晚些时候发布最终报告前，举办一系列行业交流活动，以收集对研究结果的反馈。