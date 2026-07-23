裕廊集团：宏观经济不确定性下，新加坡第二季度工业租金微升0.5%

整体入驻率环比上升0.2个百分点

（新加坡讯）尽管宏观经济存在不确定性，新加坡工业房地产市场在2026年第二季度持续展现韧性，整体租金和价格仍小幅上扬。

根据裕廊集团（JTC）于周四（7月23日）发布的季度市场报告，第二季度所有工业空间的租金指数环比上涨0.5%，同比上涨2.1%。

价格指数也呈上升趋势，环比上涨0.6%，同比上涨3.8%。

尽管本季度多数房地产领域的租金增长介于0.5%至0.7%之间，但商业园领域却逆势而行。

单用户厂房和工业厂房空间的租金增长领先，环比分别增长0.7%和0.6%。

同期，仓库租金也上涨了0.5%。

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相比之下，商业园领域的租金环比微跌0.1%，但同比仍上涨0.4%。

仲量联行（JLL）高级研究分析师 Ong Shiao Xian 表示：“尽管面临中东冲突导致运费上涨等不利因素，但在关键增长领域对高规格物流/仓储设施持续强劲需求的支撑下，2026年第二季度的需求依然保持稳定。”

入驻率小幅上升

整体入驻率小幅改善，环比上升0.2个百分点至89.1%。与去年同期相比，入驻率上升了0.3个百分点。

裕廊集团表示：“此增长主要由商业园和工业厂房领域带动，这两个领域吸纳了更多来自专业、科学、技术活动以及一般制造业产业群公司的入驻。”

商业园的入驻率环比跃升1.2个百分点至77.9%。工业厂房的入驻率环比上升0.3个百分点至90.5%。

单用户厂房领域的入驻率微升0.1个百分点至89.3%。与此同时，仓库领域的入驻率环比保持不变，为89.4%。

交易量

整体租赁交易量同比下降4.8%。根据提交的中止转让的申请估算，工业房地产的交易量同比也下降了8.4%。

本季度，裕廊集团向工业企业共分配了46,100平方米（sq m）的现成工业设施空间。

同期，现成工业设施的总归还面积为91,100平方米。其中，29,600平方米为高层空间，54,500平方米为有地厂房空间。

约66%的归还面积是由于租约自然到期或公司整合业务所致。

未来供应展望

裕廊集团的数据显示，约40万平方米的新工业空间预计将在2026年下半年完工。

在这些即将到来的供应中，约53%为单用户厂房空间，这类空间通常由工业企业为自用而开发。剩余的47%为仓库。

在2027年至2030年间，市场预计每年平均将有100万平方米的工业空间供应。相比之下，过去三年的年均供应量和需求量分别约为70万平方米和60万平方米。

Ong 指出：“2026年第二季度的供应持续受限，仅有一个新项目完工——即位于 25 Senoko Loop、由 Tiong Nam Logistics 自用的设施。”

“尽管对高规格设施的需求应能保持韧性，但不断升级的地缘政治冲突可能会加剧租户对成本的敏感度，从而限制2026年下半年的租金增长。

Ong 补充道：“在投资者对优质物流/仓储资产的持续需求以及新加坡作为安全投资避风港的吸引力支撑下，资本价值的增长仍可能超过租金的增长，并在年底前压缩收益率。”