国大调查：通胀担忧加剧，新加坡房地产高管一季度情绪转悲

商业房地产市场情绪走弱，住宅领域成罕见亮点

通货膨胀和利率上升成为房地产从业者首要关注的问题，第一季度有80%的受访者将其列为担忧因素，远高于第四季度的11.8%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】由于日益加剧的通胀压力和更高的借贷成本成为主要担忧，房地产高管在2026年第一季度对房地产市场的情绪明显变得更加悲观。

新加坡国立大学（国大）房地产与城市研究院（Ireus）于周二（6月23日）发布的一项季度调查发现，在第一季度受访的高管中，宏观经济方面的担忧情绪普遍存在。

即便国内住宅领域表现出韧性，但整体情况依然如此。

Ireus主任Qian Wenlan教授将前景黯淡归因于持续的中东危机，及其“对能源成本飙升、持续通胀和高利率产生的连锁效应”。

她说，此前新加坡市场的乐观情绪已被“对严峻外部风险的预期”所取代。

通货膨胀和利率上升成为房地产从业者首要关注的问题，第一季度有80%的受访者将其列为担忧因素，远高于2025年第四季度的11.8%。

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75%的受访者还将全球经济放缓列为首要潜在风险因素，高于上一季度的70.6%。

其他风险包括65%受访者指出的建筑成本上升，以及60%受访者提到的失业或国内经济下滑。

季度调查显示，房地产公司高管的整体情绪指数在近几个季度首次跌破5.0的中性门槛，从第四季度的5.8降至第一季度的4.9。

Qian教授表示：“随着（整体情绪）滑落至中性门槛以下，很明显，行业正从扩张性思维转向防御性整合，企业也开始采取‘避险’姿态。”

情绪下滑最严重的是商业园和高科技空间领域。郊区零售前景由正转负，核心零售前景情绪也持续下滑。

酒店业前景也滑入负值区间。

Ireus的现时情绪指数（Current Sentiment Index）——追踪过去六个月的情绪变化——在第一季度滑落至“悲观”的4.9，而上一季度为“乐观”的6.1。

与此同时，衡量未来六个月情绪变化的未来情绪指数（Future Sentiment Index）从上一季度的5.5放缓至第一季度的5.0。

与第四季度相比，将政府降温措施、对房地产价格泡沫和投机活动的担忧，以及新楼盘供应过剩视为潜在风险的受访者有所减少。

住宅领域领跑

Ireus指出，在各领域中，住宅市场是第一季度“普遍回调中的一个罕见稳定区”。

郊区住宅领域在本季度引领了市场情绪，其现时和未来净差额均为15%。净差额代表持积极和消极情绪的受访者比例之差。

Ireus表示：“即便在外部经济压力加大的情况下，国内购房者即将到来的需求仍继续为这一领域提供支撑，凸显了国内住房市场的结构性韧性。”

半数受访开发商仍预计，新住宅项目的定价“在未来六个月内将温和走高”。

尽管如此，调查指出，业内人士对核心住宅领域不太乐观，该领域的现时净差额为5%，远低于第四季度的41%。

Qian教授表示，核心住宅领域对全球资本流动和国际买家情绪的变化本身就更为敏感。

她说：“随着中东危机加剧全球波动并推迟了预期的降息，机构投资者和高净值人士正在转向更具防御性的资本保全策略。”

90%的受访开发商对建筑材料成本表示担忧。Ireus称，土地成本也是一个主要问题，有90%的受访者表达了担忧，“尽管没有人表示非常担忧”。

商业和工业房地产领域的情绪在第一季度明显减弱，尤其是在商业园和高科技空间领域。

该领域在所有板块中排名垫底，其现时净差额为-25%，未来净差额为-20%。

零售和酒店业也出现显著回调。郊区零售情绪在第一季度大幅下跌至-15%，而核心零售前景则下降至-20%。

同样，对酒店和服务式公寓的情绪也下降至-15%。

办公楼领域的前景也有所软化，其现时净差额从第四季度的12%降至第一季度的0%。

但Ireus指出，鉴于“短期供应渠道有限以及甲级办公楼空置率低，供需动态预计将支撑办公空间，（从而带来）15%的积极未来前景”。