新加坡旧建筑焕发新生，适应性改造何去何从？

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业内人士表示，适应性改造的可行性取决于建筑是否合适以及经济上是否划算

前圣安德烈教会医院现已改造为Kada，一个集咖啡馆、健身室和共享居住空间于一体的综合开发项目。 照片来源：HABYT

[新加坡] 在新加坡的房地产市场中，业主们正在投资于老旧资产，以满足租户不断变化的期望、提高可持续性表现并保持竞争力。

当业主寻求延长旧建筑的寿命时，适应性改造是可行的策略之一。然而，是否采取此策略最终取决于建筑是否具备改造条件以及商业上是否可行。

房地产咨询公司 Cistri 的经济与地产总监 Melissa Luki 表示，适应性改造策略是指在保留建筑大部分现有结构的同时，将其重新定位用于不同的主要用途。相比之下，资产提升计划（asset enhancement initiative, AEI）是在保留建筑现有用途的前提下进行升级或翻新，而重新开发则是将建筑完全拆除重建。