报告：供应链冲击、劳动力及电力限制正对亚太地区建筑业热潮构成压力

随着中东冲突将全球供应链风险推至2022年以来的最高水平，交付已成为当前最紧迫的挑战。

在新加坡，随着多个大型项目“快速推进”，资源限制正推高承包商价格并压缩分包商的产能。 图片：商业时报资料图

【新加坡】建筑咨询公司 Linesight 的一份新报告发现，亚太地区的建筑业热潮正面临日益增加的执行压力，供应链中断、劳动力短缺和电力限制成为主要瓶颈。

Linesight 东南亚区域总监 Scott Halyday 表示，尽管该地区的建筑需求仍然是全球最强劲的地区之一，但这已使交付风险成为行业需要应对的最紧迫挑战。

根据周三（6月24日）发布的报告，亚太地区在2026年初处于“相对强劲的地位”，但随后中东冲突扰乱了其发展势头，将全球供应链压力指数推至2022年7月以来的最高水平。

Linesight 指出，外部需求提供了一个重要的缓冲，全球对包括半导体和人工智能相关设备在内的科技产品的强劲需求，支撑了马来西亚、新加坡、台湾、韩国和中国的出口增长。

报告补充说，但更高的石油和天然气价格加剧了通货膨胀，扩大了贸易和财政压力，并削弱了该依赖进口地区的前景。

例如，在新加坡，预计2026年建筑产值将增长4.5%，到2030年的中期年均增长率约为4%。

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Linesight 将此增长归因于制造业产业群以及重大交通和能源项目，其驱动力来自包括樟宜机场第五航站楼、滨海湾金沙扩建、新医院和铁路延伸线在内的多个项目。

与此同时，建筑业通胀率预计在3.5%至4.5%之间，对进口的依赖使市场在石油、货运和关键大宗商品投入成本方面面临“与冲突相关的全区域性压力”。

Linesight 表示，随着多个大型项目“快速推进”，资源限制也在加剧，这推高了承包商价格并压缩了分包商的产能。

该咨询公司预计，受全球大宗商品成本、国内补贴和劳动力压力的驱动，新马长堤对岸（马来西亚）的建筑业通胀率将保持在5%至6%的高位。但该市场仍预计将在今年引领亚太地区的增长，建筑产值预计将增长6.5%。

同样，Linesight 估计印度建筑业在2025年增长了7.2%，预计2026年产值将增长6.4%，并在2027年至2030年期间年均增长6%。

在价值1140亿美元的筹备中项目的支持下，该国目前在数据中心开发方面领先亚太地区。

但 Linesight 补充说，快速的发展步伐正给交付能力带来压力，熟练劳动力短缺、承包商能力有限和合同执行不力等问题影响了项目进度。

价格上涨

Linesight 指出，在中东冲突的背景下，大宗商品价格也在上涨，并预计将对地缘政治紧张局势的规模和持续时间保持高度敏感。

第一季度，亚太地区市场的铜价环比上涨了9%至18%。

该咨询公司表示，预计第二季度铜价将再上涨1%至6%，但新加坡和马来西亚的涨幅可能处于该范围的较低水平。

该公司认为，第三季度亚太地区的价格可能回落1%至5%。

同样，由于年底放缓后的季节性补货、废钢和钢坯投入成本走高以及建筑活动的局部小幅改善，第一季度大多数亚太市场的螺纹钢价格环比上涨了1%至5%。

Linesight 指出，新加坡是唯一一个因供需失配而导致价格下跌2.8%的市场。

第一季度，扁钢、不锈钢、铝、水泥、混凝土和柴油等其他大宗商品在大多数市场都出现了环比价格上涨。预计在第二季度，由于成本压力，这些价格将保持高位，但柴油等部分商品的价格预计将在2026年下半年有所缓解。

更长且成本更高的采购时间线进一步增加了交付风险，2026年全球关键长周期设备的交付周期仍然显著延长。

自2021年以来，一些设备的交付周期增加了一倍以上，而以2024年第一季度的1为基准，预计到2026年第四季度，主要设备类别的成本指数将升至1.08至1.19之间。

全球数据中心供应链的产能压力也在增加。

Linesight 的一项调查发现，25%的供应商已经在以超过80%的产能利用率运营，而一半的供应商预计到2027年利用率将超过80%。

超过一半的供应商还预计利用率将从当前水平进一步上升。

Linesight 表示，这使得电力、公用事业和配套基础设施对项目可行性变得越来越关键，尤其是在数字基础设施领域，政府在管理产能扩张方面正扮演着更重要的角色。

“现在，交付的确定性取决于我们如何妥善管理劳动力、供应链和电力限制，”Linesight 亚太及海湾合作委员会董事总经理 John Butler 说。

“那些建立战略性合伙业务、尽早介入并精准规划的公司，将最有能力实现规模化交付。”