Sustained Land斥资5.78亿新元购入汤申巷地段 计划发展公寓项目

SINGAPORE PROPERTY

该地块从与华侨银行李氏家族有关联的实体手中购得

[新加坡] 由发展商Sustained Land牵头的合资公司正以5.78亿新元的价格，从一个与华侨银行李氏家族有关联的实体手中，购入位于汤申巷的一幅广阔地段，并计划在这片优质地块上兴建一个大型住宅项目。

根据8月11日提交的一份中止转让的申请，卖方是Chequers Properties，该公司与已故橡胶大亨兼慈善家、被誉为华侨银行奠基人的李光前家族有关联。

该地段位于汤申巷8号，占地约20万3000平方英尺，根据市区重建局（URA）的2025年发展总蓝图，目前规划为酒店用途，总容积率为2.1。