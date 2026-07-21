陈文烈大厦以9.5亿新元的较低保留价集体出售给 Kingsford Group

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Cushman & Wakefield 表示，这可能是今年以来新加坡最大宗的集体出售交易。

陈文烈大厦是位于 Outram Road 和 Zion Road 交汇处的工业仓库和陈列室地标。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡讯】永久地契项目陈文烈大厦已集体出售给 Kingsford Group 旗下一家公司，成交价为9.5亿新元，但须满足特定条件并获得业主批准。

该项目的独家顾问和营销代理 Cushman & Wakefield 于星期二（7月21日）表示，这可能是今年以来新加坡最大宗的集体出售交易。

这座15层高的建筑于2025年2月首次推出集体求售，当时的保留价为11.5亿新元。虽然招标吸引了业界的兴趣，但最终无人竞标。该项目随后于2026年2月重新推出，保留价降至10亿新元，较最初的要价低了约13%。

9.5亿新元的交易价比该地段调整后的10亿新元保留价低了5%，比其最初11.5亿新元的保留价低了约17.4%。

此项交易仍需获得占项目至少80%份额价值和分层地段面积的业主同意。业主将在即将举行的特别业主大会上听取有关拟议交易的简报。

Cushman & Wakefield 资本市场部高级董事 Christina Sim 表示：“市区重建局 (URA) 希望在该地区引入更多住宅开发项目，并在完成一项历时约八个月的全面研究后，作出了可能重新规划该地段的决定。”

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她补充说，重新规划可以“为利益相关者释放巨大价值，最终使地段价值获得非凡提升”。

陈文烈大厦是位于 Outram Road 和 Zion Road 交汇处的工业仓库和陈列室地标。

市区重建局建议，将目前“商业1”（Business 1）用途、容积率为3.1的地段，重新规划为“住宅（一层为商业用途）”，容积率则提高至4.9。这意味着该地段的总建筑楼面 (GFA) 将增加50%。

此外，政府建议出让几块剩余的国有土地地段与该地段合并。这些国有土地地段预计总面积约为1365平方米，但须经有关当局的最终测量确定。

新开发项目的一楼最多可容纳1500平方米的商业总建筑楼面。Cushman & Wakefield 表示，规定的建筑高度允许项目建造高达48层的双子摩天大楼。

Havelock 附近的私人住宅项目需求强劲。于2025年推出的两个99年租赁地契公寓项目 Zyon Grand 和 Promenade Peak，已分别售出90%和70%的单位。

由于该地段目前的区划为“商业1”，预计此次出售不会为发展商带来额外买方印花税 (ABSD)。收购住宅用地发展商在购买土地时须支付40%的额外买方印花税，其中包括5%不可退还的部分。

该交易尚待分层地契局批准。