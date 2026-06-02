淡马锡旗下Mapletree Investments因重估亏损减少，2026财年净利润增长25.7%至2.856亿新元

截至三月底，这家淡马锡旗下的房地产巨头资产管理规模（AUM）达762亿新元

[新加坡] 因重估亏损减少，在截至2026年3月31日的全财年里，Mapletree Investments的净利润增长25.7%至2.856亿新元，高于去年同期的2.272亿新元。

这家由新加坡投资公司Temasek全资拥有的房地产资产管理和开发商于周二（6月2日）表示，其净重估和减值亏损从24/25财年的3.25亿新元收窄至25/26财年的1.539亿新元。中国的重估亏损是造成亏损的主要部分。

该期间的营收基本持平，约为22亿新元，而得益于净融资成本的降低和稳健的运营，扣除税款和少数股东权益后的经常性利润小幅增长2.7%，达到6.228亿新元。

在最近一个财年中，Mapletree通过资产剥离获得的总收益达42亿新元。

经常性费用收入在2026财年下滑5%，从4.578亿新元降至4.34亿新元。

虽然自2005年以来，费用收入的复合年增长率达到了22.1%，但Mapletree正加倍投入开发业务以寻求增长。

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集团首席执行官Hiew Yoon Khong表示：“在持续的宏观经济和地缘政治不确定性中，Mapletree实现了稳定的盈利，并继续以严谨和审慎的态度执行其业务战略。”

Hiew补充道：“我们加速了全球物流平台在多个市场的发展计划，并继续进行资本循环、资产银团化和发展收费业务，从而在2026财年实现了稳健的收益。”

截至今年三月底，该集团的资产管理规模（AUM）总额达到762亿新元。该公司表示，在过去20年中，其投资股权的平均回报率约为10%。

更详细的回报数据预计将在未来几周发布的年度报告中披露。

截至2026年3月31日，第三方管理的资产为557亿新元，占总资产管理规模的73%。

相比之下，在24/25财年，第三方管理的资产为603亿新元，占总资产管理规模（803亿新元）的75%。这一下降是由于该集团旗下私募基金和房地产投资信托（Reits）的战略性资产剥离和货币化计划所致。

在25/26财年，在没有新增股东注资的情况下，总股本为243亿新元，而24/25财年该数字接近244亿新元。

该集团管理着三支在新加坡上市的房地产投资信托和九支房地产私募基金。

在最近一个财年中，Mapletree通过资产剥离和货币化计划录得42亿新元的总收益。

该集团的私募基金，包括Mapletree US & EU Logistics Private Trust (MUSEL)、Mapletree US Logistics Private Trust (MUSLOG)、Mapletree Australia Commercial Private Trust (MASCOT)和Mapletree Global Student Accommodation Private Trust (MGSA)，在多个市场将超过25亿新元的资产货币化。

Mapletree表示，自2025年6月以来，MUSEL已退出其在美国约15亿美元的物流资产，其回报率符合其12%的内部收益率目标。

该集团的美国区首席执行官此前在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，MUSLOG取得了“强劲的运营表现”。

与此同时，Mapletree正在清盘其MGSA学生公寓基金，并据报道已将其MASCOT基金持有的、价值14亿澳元的澳大利亚办公物业组合挂牌出售。

在该财年，其三支在新加坡上市的房地产投资信托—— 丰树物流信托 (MLT)、 丰树工业信托 (MIT) 和 丰树泛亚商业信托 (MPACT)——完成了价值10亿新元的资产剥离。

MLT出售了位于澳大利亚、韩国、马来西亚和新加坡的六项资产，而MIT剥离了在美国和新加坡的四处物业。与此同时，MPACT剥离了在日本和香港的三项资产。

该集团的在建项目价值为54亿新元，其中物流项目占近一半，约为26亿新元。其余项目包括办公楼、学生公寓和数据中心的开发。

物流仍是该集团最大的资产类别，占资产管理规模的42.5%，即324亿新元。年内，Mapletree收购了用于物流开发的土地和优质物流资产，同时在马来西亚、印度、日本、中国和越南交付了新的物流园区。

在美国，Mapletree有约5亿美元的在建项目，预计将在2026年下半年至2027年间完工。该公司还通过资产收购和新建开发项目，扩展了其欧洲物流业务。

该集团还通过新项目继续扩大其办公、学生公寓和数据中心资产组合，其中包括对其港湾（Harbourfront）商业综合体进行大规模重建，将其改造为位于新加坡南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的一个占地12.3万平方米的旗舰开发项目。

该集团目前正在为Mapletree Emerging Growth Asia Logistics Private Trust (Mega) 基金进行银团组建，该基金专注于马来西亚、越南和印度的物流开发。这支私募基金是Mapletree一系列物流开发私募基金之一，在此之前，过去几年已在中国和日本成功组建了两支类似的基金。

Mega基金已获得包括一家主权财富基金、一家养老基金和一家国家投资公司在内的投资者承诺。该基金预计到2026年中旬完成首次募资交割，并在同年晚些时候进行第二次交割。

Mapletree还正在为其中国物流资产组合设立首支人民币基金，并已获得本地保险公司作为合作伙伴。

Hiew表示：“在我们全球物流平台（特别是开发业务）以及积极的资本管理和对核心领域的持续关注的支持下，我们仍将致力于为利益相关者提供稳健的业绩和长期价值。”