荷兰村三间店屋以7000万新元售出，买家为达利银行吴氏家族旗下公司

SINGAPORE PROPERTY

这几栋两层楼的店屋已全部出租；租户包括Pet Lovers Centre、一家水疗中心、面包店和餐饮店。

这处位于罗弄力普（Lorong Liput）的永久地契角头地段，邻近荷兰村地铁站。 照片来源：CBRE

【新加坡】荷兰村三间相邻的永久地契店屋正以7000万新元的价格出售。

买家是在新加坡注册成立的TL Developments公司，据了解该公司与因达利银行（Tat Lee Bank）而闻名的吴氏家族有关。

这几栋两层楼的店屋位于Holland Piazza购物中心对面，总占地面积为7543平方英尺。

这三间店屋已全部出租，地址分别为罗弄力普（Lorong Liput）29B/29C号、31/31A号和33/33A号。

位于罗弄力普（Lorong Liput）的Natureland按摩与水疗中心，其部分店面设在29B/29C号。

Tai Cheong Bakery和Yee Cheong Yuen Noodle Restaurant占据了31号店屋的底层。邻近的33号店屋底层则出租给了一家咖啡店。

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Pet Lovers Centre租下了罗弄力普（Lorong Liput）31号和33号店屋的上层空间。

高于指导价

市场消息称，这三间店屋7000万新元的成交价，高于今年4月为该物业寻找买家而启动的非正式意向征集活动中所给出的6000万新元指导价。

为卖方代理的CBRE新加坡资本市场部董事Joshua Giam表示，该意向征集活动于5月截止，获得了“良好反响”，竞标者主要包括家族办公室和超高净值人士。

他补充说：“这是一项非常卓越的资产，坐落于一个占地面积相当大的永久地契角头地段。此外，它并非受保留建筑，且地理位置优越。”

该物业距离环线上的荷兰村地铁站仅几步之遥。

根据市区重建局的最新发展总蓝图，该地段被划为商业用途。

《商业时报》了解到，这三间位于罗弄力普（Lorong Liput）的店屋由一个低调家族的成员售出。

Savills Singapore投资销售与资本市场执行董事Yap Hui Yee是买方的代理人。

两位代理均拒绝透露买卖双方的身份。

今年早些时候，掌控Hong Fok Corporation的张氏家族成员、私人投资者Cheong Sim Lam以1亿新元的价格从Eng Tiong Realty手中收购了永久地契项目Holland Piazza。

按2万1806平方英尺的总建筑面积计算，成交价相当于每平方英尺4586新元。

达利银行（Tat Lee Bank）由Goh Tjoei Kok于1973年创立。1998年，该银行与Keppel Bank合并，组建成Keppel TatLee Bank。

Keppel TatLee Bank后来于2001年被OCBC Bank收购。