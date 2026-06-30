荷兰村三间店屋以7000万新元售出，买家为达利银行吴氏家族旗下公司
这几栋两层楼的店屋已全部出租；租户包括Pet Lovers Centre、一家水疗中心、面包店和餐饮店。
- 这处位于罗弄力普（Lorong Liput）的永久地契角头地段，邻近荷兰村地铁站。 照片来源：CBRE
本文由AI辅助翻译
【新加坡】荷兰村三间相邻的永久地契店屋正以7000万新元的价格出售。
买家是在新加坡注册成立的TL Developments公司，据了解该公司与因达利银行（Tat Lee Bank）而闻名的吴氏家族有关。
这几栋两层楼的店屋位于Holland Piazza购物中心对面，总占地面积为7543平方英尺。
这三间店屋已全部出租，地址分别为罗弄力普（Lorong Liput）29B/29C号、31/31A号和33/33A号。
位于罗弄力普（Lorong Liput）的Natureland按摩与水疗中心，其部分店面设在29B/29C号。
Tai Cheong Bakery和Yee Cheong Yuen Noodle Restaurant占据了31号店屋的底层。邻近的33号店屋底层则出租给了一家咖啡店。
Pet Lovers Centre租下了罗弄力普（Lorong Liput）31号和33号店屋的上层空间。
高于指导价
市场消息称，这三间店屋7000万新元的成交价，高于今年4月为该物业寻找买家而启动的非正式意向征集活动中所给出的6000万新元指导价。
为卖方代理的CBRE新加坡资本市场部董事Joshua Giam表示，该意向征集活动于5月截止，获得了“良好反响”，竞标者主要包括家族办公室和超高净值人士。
他补充说：“这是一项非常卓越的资产，坐落于一个占地面积相当大的永久地契角头地段。此外，它并非受保留建筑，且地理位置优越。”
该物业距离环线上的荷兰村地铁站仅几步之遥。
根据市区重建局的最新发展总蓝图，该地段被划为商业用途。
《商业时报》了解到，这三间位于罗弄力普（Lorong Liput）的店屋由一个低调家族的成员售出。
Savills Singapore投资销售与资本市场执行董事Yap Hui Yee是买方的代理人。
两位代理均拒绝透露买卖双方的身份。
今年早些时候，掌控Hong Fok Corporation的张氏家族成员、私人投资者Cheong Sim Lam以1亿新元的价格从Eng Tiong Realty手中收购了永久地契项目Holland Piazza。
按2万1806平方英尺的总建筑面积计算，成交价相当于每平方英尺4586新元。
达利银行（Tat Lee Bank）由Goh Tjoei Kok于1973年创立。1998年，该银行与Keppel Bank合并，组建成Keppel TatLee Bank。
Keppel TatLee Bank后来于2001年被OCBC Bank收购。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts
Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Energy is the chokepoint for AI’s next growth phase, says DBS CIO