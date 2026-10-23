传慎控股将以6亿新元收购裕廊Westgate Tower

这座20层高的办公楼净可出租面积为305,000平方英尺，承诺入驻率达90%。

协定的6亿新元资产价值，比截至10月1日的6.4亿新元独立估值低6.25%。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 传慎控股 (Tuan Sing) 将以6亿新元收购位于裕廊的Westgate Tower。此举旨在扩大其在新加坡的创收型房地产投资组合，以加强其经常性租金收入。

该房地产集团于周五（10月23日）表示，其全资子公司Greenlane Land已签署一份买卖协议，收购Westgate Commercial和Westgate Tower的全部股份。

这两家实体共同拥有位于Gateway Drive 1号该物业的所有商业办公单位。

协定的6亿新元资产价值，比10月1日的6.4亿新元估值低6.25%，也比投资管理公司AEW在2022年从Sun Venture手中收购Westgate Tower时支付的6.8亿新元低约12%。

按6亿新元计算，这座裕廊办公楼的交易价格约为每平方英尺1967新元，其净可出租面积总计约305,000平方英尺。

这座20层高的甲级办公楼拥有295个分层地契办公单位。其承诺入驻率约为90%，所在土地的剩余租期约有87年。

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分层地契的结构为传慎控股提供了灵活性，既可以出售单个单位，也可以保留整栋建筑以获取租金收入。

当被问及集团是否计划单独出售这些单位或为特定用途重新开发该大楼时，首席执行官William Liem告诉《商业时报》：“我们尚未做出决定，但会保持灵活性。我们的首要任务是进一步提高入驻率。”

他补充道：“此次收购反映了我们严谨的资本配置方法——有选择地投资于我们认为具有明确潜力、能提升回报并为股东创造可持续长期价值的优质资产。”

传慎控股目前在新加坡的投资物业包括优质办公、零售和酒店资产，例如18 Robinson和Dunearn Village。

收购对价将结合内部资源和银行融资，完全以现金支付。交易预计将于12月1日完成。

收购完成后，传慎控股的净负债率预计将从1.01倍上升至1.4倍。

该集团表示，该物业的经常性收入以及出售单个分层单位的选择权，将为其对该资产的长期管理和定位提供灵活性。

新加坡交易所监管公司已授予传慎控股豁免，使其不受新加坡交易所 (SGX) 上市规则第1015、1014(2)和107条的约束，这意味着此次收购在完成前无需被归类为“非常重大的收购”，也无需获得股东批准。

该集团表示，尽管如此，其仍打算在收购完成后寻求股东的追认。

其股东Nuri Holdings和Greenpark Investments合计持有公司60.4%的已发行股份，并已承诺在需要时投票赞成此次收购。

AEW也已将其在30 Raffles Place的股份挂牌出售。

该公司拥有这座中央商业区大楼的上半部分，包括27个办公楼层；而源于沙特阿拉伯的The Olayan Group则拥有最低的三个办公楼层（3至5层）和零售裙楼（地下2层至2层）。

据称，这两位业主为30 Raffles Place寻求的总指导价至少为11亿新元。