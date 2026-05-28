英国学生公寓市场的盛宴结束了吗？新加坡投资者在专门建造的学生公寓 (PBSA) 市场面临前景分化
需求萎缩和新增供应正导致入住率下降和租金增长放缓
- 四月发表的一篇文章指出，计划在家居住的一年级学生的分享计划已从2016年的32.9%上升至2025年的35.2%。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
【新加坡】 英国学生公寓行业“水涨船高”的繁荣景象正在慢慢消退，在这个曾吸引数个新加坡投资者大举押注的市场，增长已显乏力。
在经历了多年因市场供应不足而引发的基础广泛的扩张后，专门建造的学生公寓 (PBSA) 行业正进入一个更具选择性的阶段。在一些城市，持续的床位短缺继续支撑着租金和入住率，而在另一些城市，负担能力压力、需求疲软和新增供应则构成了挑战。
这一转变发生之际，学生总体需求在疫情后激增后开始恢复常态，而与此同时，市场参与者扩张带来的新增供应正陆续入市。
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