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SINGAPORE PROPERTY

华业集团与凯德地产以14亿新元（容积率每平方英尺1537新元）高价竞标新樟宜路上段地段

其合资公司的出价远超市场预期，为中央区外的纯住宅地段创下新基准。

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Tue, Sep 1, 2026 · 05:36 PM
    • 前淡马锡小学和淡马锡中学的旧址将用于建设拥有1010个单位的新樟宜路上段住宅项目。
    • 前淡马锡小学和淡马锡中学的旧址将用于建设拥有1010个单位的新樟宜路上段住宅项目。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】位于勿洛地区一幅可建造1010个单位的大型项目的国有土地，吸引了华业集团（UOL Group）和凯德地产（CapitaLand Development，简称CLD）的积极出价。它们在四份投标中脱颖而出，以14亿新元（容积率每平方英尺1537新元）的最高价得标。

    世邦魏理仕（CBRE）新马及东南亚研究主管 Tricia Song 指出，由华业集团、新加坡置地（Singapore Land）和凯德地产组成的合资公司的出价远超预期，比第二高的城市发展（City Developments Ltd，简称CDL）与丰地产（Hong Realty）的联合出价高出整整13.8%。

    这一价格也比长春产业（Allgreen Properties）在2025年11月竞标附近勿洛弄（Bedok Rise）地段时支付的容积率每平方英尺1330新元高出15.6%。

    合登亚洲（Huttons Asia）总裁 Mark Yip 补充说，该财团对新樟宜路上段地块的最高出价，为郊区的纯住宅地块设定了价格基准。

    上一个成交价超过10亿新元的纯住宅政府售地（GLS）地段是2022年6月售出的Dunman Road地块，该地块现已建成拥有1008个单位的 Grand Dunman 项目。

    在周二（9月1日）的招标中，城市发展和丰地产的出价位居第二。紧随其后的是国浩房地产（GuocoLand）、丰隆控股（Hong Leong Holdings）和三井不动产（Mitsui Fudosan），出价为12.4亿新元，即容积率每平方英尺1340新元。

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    排名第四的是森联集团（Sim Lian），出价为12.2亿新元，即容积率每平方英尺1310新元。

    在招标结果公布后发布的联合声明中，华业集团和凯德地产强调，该地段位于成熟的住宅区，地理位置“卓越”，附近有知名学校和东海岸公园。

    他们表示：“东部的住宅项目备受追捧，该项目将吸引广泛的买家，包括组屋提升者和周边有地住宅区的居民。”

    发展商补充说，该项目将提供两卧房至四卧房单位，“将总价的固定金额维持在实际水平”。

    莱坊（Knight Frank）研究部主管 Leonard Tay 表示，根据容积率每平方英尺1537新元的土地价格推算，该项目的未来售价可能会“显著”高于目前东部地区新盘的基准——即起售价为每平方英尺3000新元，平均售价在每平方英尺3100至3200新元之间。

    相比之下，Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 指出，今年迄今为止，附近 Bedok Residences 项目的单位成交价中位数为每平方英尺1824新元，比周二的最高出价低了近20%。

    世邦魏理仕的数据显示，年初至今，可比项目的成交价中位数从 East Meadows 的每平方英尺1230新元到 Vela Bay 的每平方英尺2863新元不等。

    距离新樟宜路上段地段仅一站之遥的综合发展项目 Sceneca Residence，在2023年1月的首个周末推出时，以平均每平方英尺2072新元的价格售出了60%的单位。

    Song 指出，今年迄今，该项目的楼花转售成交价中位数为每平方英尺2312新元。

    华业集团和凯德地产此前已在多个项目上进行过合作。

    最近一次合作是在2025年12月，它们以15亿新元（容积率每平方英尺1179新元）的价格拿下了后港的一个地段，此前还通过集体出售以8.1亿新元收购了 Thomson View Condo。此外，两家发展商推出的淡滨尼大型项目 Parktown Residence 也引起了市场轰动，在2025年2月推出时，1193个单位中有近90%售出。

    他们表示，这次最新的合作“代表了财团在10月中旬推出拥有1268个单位的 Thomson Reserve 项目之前，及时补充了其住宅项目储备。我们看到市场对此项目兴趣浓厚”。

    这幅位于新樟宜路上段的地块面积为30769平方米，毗邻新樟宜路和勿洛南路，其所在位置包括前淡马锡小学和淡马锡中学。

    莱坊的 Tay 认为，发展商之所以如此“信心十足”地出高价，可能是因为“周边住宅区的潜在客源深厚”。

    约有274360名居民居住在勿洛，使其成为新加坡第二大规划区，仅次于附近拥有29万居民的淡滨尼。

    从2022年到2026年，该地区有近2300个建屋发展局（HDB）组屋单位达到最短居住年限

    亚太环球（ERA）总裁 Marcus Chu 此前表示，2025年，屋龄低于15年的五房式和四房式组屋转售价中位数分别为103万新元和86万新元，这可能为勿洛地区创造出一批拥有可观资本的公共住房提升者。

    锐联集团（Realion Group）副集团总裁 Justin Quek 也预测，由于该地段靠近樟宜机场和樟宜商业园等主要就业中心，将吸引投资者和业主的强劲需求。

    他说：“随着附近的丹那美拉地铁站未来成为汤申-东海岸线的换乘站，该未来发展项目的租赁潜力也可能提升。”

    同时，市场观察人士指出，自2025年以来，勿洛规划区内还有另外三幅政府售地地段被售出。其中包括一幅位于 Bayshore Road 的地段，该地段于2025年3月截止招标时共收到八份标书，由新海逸集团（SingHaiyi）以容积率每平方英尺1388新元的价格中标，现为拥有515个单位的 Vela Bay 项目。

    最近，在7月份，一幅位于 Bayshore Drive 的综合用途地段以容积率每平方英尺1323新元的价格出售给了星狮地产（Frasers Property）的合资公司；而在2025年11月，郭氏集团（Kuok Group）旗下的长春产业则以容积率每平方英尺1330新元的价格拿下了勿洛弄（Bedok Rise）地段。

    这四个地段总计将在2025年至2028年间为市场注入3185个新的私人住宅单位，分析师认为市场可能需要一些时间来消化。

    以14亿新元的土地价格计算，新樟宜路上段项目将需要巨大的资金投入。

    该地块的最大总建筑面积为86154平方米，是近年来在郊区推出的最大住宅政府售地地段之一。

    成功竞标者还必须承担拆除场地上现有建筑物的费用，并聘请石棉测量师进行检查和取样。

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