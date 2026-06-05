市区重建局解除沙球劳路上段和美芝路地区新酒店、旅馆和服务式公寓的禁令

政府也将在部分地区试行计划，测试如何利用空间使市中心更具活力

国家发展部长 Chee Hong Tat 表示，这些举措是为回应业界反馈而推出的，将允许发展商和企业主为访客提供更多元化的服务。 照片：商业时报资料

[新加坡] 政府正在放宽对沙球劳路上段（Upper Circular Road）和美芝路（Beach Road）地区新酒店、旅馆和服务式公寓的限制，这将为业主和发展商在这两个历史保留区开发短期住宿项目提供更大的灵活性。

此外，政府也正在筹备监管沙盒计划，在特定区域暂时放宽对空间使用的部分规定，以便在考虑更广泛推行前，测试和完善新构想。

国家发展部长 Chee Hong Tat 在周五（6月5日）晚间的年度灯光节“照亮新加坡”（i Light Singapore）开幕式上致辞时指出，这些举措是为了回应业界的反馈，并将允许发展商和企业主为访客提供更多元化的服务。

部长补充说，解除沙球劳路上段和美芝路地区的限制，也将为访客在这两个历史保留区提供更多住宿选择，而且新加坡河“近在咫尺”。

根据现行指导原则，为避免“此类用途过度扩散”，这两个地区通常不允许新增短期住宿设施。

市区重建局（Urban Redevelopment Authority, URA）表示，这些限制有助于保护这两个地区作为综合用途社区的特色，区内历史悠久的店屋汇集了餐馆、商店、精品办公室和其他生活设施。

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Chee Hong Tat 补充道：“本着同样的精神，我们愿意对规则和流程做出必要调整，以帮助其他地区的企业和合作伙伴满足不断变化的需求，并提升其所在地区的活力和吸引力。”

他指出，监管沙盒试点计划将为企业和社区合作伙伴提供更大的灵活性，以便他们根据各自区域的特色和需求，组织量身定制的活动。

“这种灵活性将为企业创造创新和吸引更多客户的新机遇，同时也为游客提供更具活力和独特的体验。”

他以澳大利亚为例，当地市议会可以在指定区域内决定营业时间并采取公共滋扰管理措施，以支持现场娱乐场所和户外表演。他还提到伦敦的“夜间商业区”，该措施旨在延长营业时间，并促进更多适合家庭的夜生活。

Chee Hong Tat 表示：“我们将在新加坡的某些地区采取类似措施。”他曾在五月率领国家发展部、市区重建局和新加坡房地产发展商公会的代表团，前往悉尼和墨尔本进行工作访问。

在总结此次行程的脸书帖子中，部长分享道，此行的目的是“亲身了解并借鉴澳大利亚在城市规划和复兴方面的经验”。

此次考察探讨的主题包括：以连通性和可及性为重点的公共空间设计、历史建筑的活化再利用、振兴夜间活动的努力，以及在市中心增加住宅开发的方法。

支持商业活动，提升地区吸引力

政府的最新举措，是继去年放宽附近驳船码头的夜生活和酒类交易限制之后推出的，旨在更广泛地支持市中心的商业活动并增强其活力。

Chee Hong Tat 指出，之所以能够放宽夜生活和酒类交易限制，是因为 Singapore River One 承诺加强该地区的私人安保部署。

他表示，这让当局“有信心为所有人支持一个更有活力、更安全的夜间环境”。

Singapore River One 是一个由业主和商家组成的私营部门主导的合伙业务，负责监督新加坡河的场所管理。它是 2017 年成立的首个商业改进区（Business Improvement District, BID）试点，旨在振兴该地区。

其他试行商业改进区计划的地区还包括滨海湾、莱佛士坊和丹戎巴葛。

在该计划下，政府提供配对津贴，鼓励企业和业主汇集资源，共同开展由利益相关者主导的场所管理工作，以提升地区的活力和吸引力。

去年八月，Chee Hong Tat 在接受媒体采访时表示，当局将引入立法，将商业改进区（BID）模式正式化，并将其扩展到新加坡更多地区。

市区重建局指出，一个更正式的场所营造框架将有助于推动集体的、自下而上的行动，以便规划、资助和实施一个为满足区域内企业、社区和访客需求而量身定制的共享商业计划。

这还将支持更可持续的场所营造工作，“解决当前自愿模式的局限性，即非参与成员可以‘搭便车’，享受参与成员投入努力和资源所带来的好处”。

Chee Hong Tat 在周五补充说，为了更好地完善商业改进区的立法，政府将于今年晚些时候通过对话会和公共平台展开公开咨询。

Singapore River One 和莱佛士坊地区的场所管理者——莱佛士坊联盟（Raffles Place Alliance）——也已第二次延长其为期四年的商业改进区任期。