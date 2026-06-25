市区重建局推出新民和加冷两幅较小规模住宅地段供出售

市场观察人士预计新民地段需求强劲；加冷地块或将保留在备售名单上

罗弄本同/新民道地段（橙色部分）预计可建造140个新的私人住宅单位。 图片来源：市区重建局

【新加坡】市区重建局 (URA) 于周四（6月25日）根据2026年上半年的政府售地 (GLS) 计划，推出了两幅位于市区边缘的较小规模住宅地段供出售。一幅位于罗弄本同和新民道，另一幅位于吉真那连路。

分析师预计，位于正选名单上的罗弄本同地段将有相当强劲的需求。与此同时，他们认为，在供应充足的情况下，位于备售名单上的吉真那连路地块可能不会被勾出供招标。

正选名单上的地段无论市场需求如何都会按计划推出，而备售名单上的地段只有在发展商提出政府可接受的献议后，才会启动招标程序。

这幅位于罗弄本同/新民道的99年租赁地契地块，邻近光明山地铁站，占地4283.1平方米，总容积率为2.8，最大总建筑楼面 (GFA) 为11993平方米。预计可建造140个新的私人住宅单位。

Newmark研究部主管Wong Shanting预计，该地段将“深受发展商欢迎”，因为它规模“适中”，且地理位置“备受追捧”，就坐落在著名的爱同学校旁。

她表示，未来项目还可以利用汤申、碧山和新民地区“升级者和投资者的持续兴趣”。这些地区“凭借其市区边缘的位置、成熟的设施以及靠近自然公园的优势，新楼盘的销售率向来良好”。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying也指出，该地区由于大型新项目推出数量有限，存在积压的需求。

其附近最新推出的私人住宅项目是2025年8月推出的Artisan 8，至今34个单位中已售出20个。在此之前，拥有1206个单位的Jadescape于2018年上市，并于2022年售罄。

PropNex的Wong表示：“话虽如此，我们预计发展商会考虑到附近即将出现的竞争性供应所带来的潜在风险。”拥有1240个单位的Thomson Reserve，即Thomson View集体出售地段的重建项目，预计将于2026年下半年上市。

她表示：“部分积压的需求很有可能被这个大型项目提前消化。”

市场观察人士预测，这幅新的政府售地地块将吸引4到10份投标，最高出价可达每平方英尺容积率1570新元。Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak指出，这相等于总固定金额高达2.03亿新元。

吉真那连路地段（橙色部分）预计可容纳145个新住宅单位。 图片来源：市区重建局

在备售名单上，位于加冷地区的吉真那连路地段占地4214.9平方米，总容积率为3，最大总建筑楼面为12645平方米。该地段预计可建造145个私人住宅单位。

Mak指出，尽管该地段地理位置便利，靠近中央商业区，且距离花拉公园地铁站仅几步之遥，但正选名单上已有数个具吸引力的政府售地地段。

他表示，因此发展商不太可能勾出这幅地段供出售。

不过，Mak预计，如果该地段被勾出供出售，中标价将在每平方英尺容积率1450新元至1560新元之间。

罗弄本同/新民道地段的招标活动将于9月15日中午12点截止。