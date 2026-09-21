Chee Hong Tat：市区重建局将检讨楼面空间指导原则，赋予开发商更大设计灵活性

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此次对总建筑楼面的检讨旨在回应业界反馈

更高的可允许总建筑楼面，或是在总建筑楼面用途组合方面拥有更大的灵活性，能够显著提升项目的发展潜力和经济效益。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 政府正在检讨建筑楼面空间的指导原则，旨在为开发商提供更大的建筑设计灵活性，此举有望提升发展潜力和项目可行性。

国家发展部长 Chee Hong Tat 于周一（9月21日）宣布，这项对总建筑楼面 (GFA) 指导原则的检讨，也将探讨如何鼓励有助于提升耐热性和热舒适度的建筑特色。

更高的可允许总建筑楼面，或是在总建筑楼面用途组合方面拥有更大的灵活性，能够显著提升项目的发展潜力和经济效益。近期的讨论也提出了通过奖励额外总建筑楼面的方式，来鼓励受保留建筑的更新。

身为亲商规则检讨部长委员会副主席的 Chee 表示，市区重建局 (URA) 正在进行的这项检讨是为了回应业界的反馈。他是在2026年新加坡企业大奖的开幕式上发表上述讲话。有关检讨的细节将在准备就绪后公布。

该部长表示，政策和法规必须跟上不断变化的商业环境。同时，亲商“并不意味着减少规则”。他补充说，这需要采取与风险相称的方法，以平衡不同的权衡和目标。

“这意味着要有更好的规则：既能达到预期监管效果，又能最大限度地减少企业不必要的成本、时间延误和阻力的规则。”

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开发商在任何一块土地上可以建造的有盖楼面面积，通常受到该地块指定容积率的上限限制，而容积率会因规划用途而异。不过，政府可通过各种现有的激励计划，给予额外的总建筑楼面。

其中之一是中央商业区奖励计划（CBD Incentive Scheme），该计划提供更高的发展强度，以鼓励将中央商业区部分区域的旧办公楼改造为综合用途发展项目，包括增加住宅和酒店。

位于安顺路（Anson Road）和丝丝街（Cecil Street）的合格发展项目可获得高达30%的额外总建筑楼面，而位于罗敏申路（Robinson Road）、珊顿道（Shenton Way）和丹戎巴葛（Tanjong Pagar）的项目则可获得高达25%的额外总建筑楼面。

另一项战略发展激励 (SDI) 计划，也同样鼓励乌节路和滨海中心等区域旧建筑的翻新。该计划在规划参数方面允许更大的灵活性，包括容积率、总建筑楼面和土地用途。

在9月15日的一场行业会议上，与会者提出的问题之一便是使用总建筑楼面作为规划激励措施；Pontiac Land 的首席执行官 David Tsang 提到了悉尼在鼓励维护历史建筑方面的做法。

在城市土地学会新加坡年度峰会上，Tsang 表示，在悉尼，维护历史建筑的业主可以获得额外的楼面空间，这些空间既可以在其他地块上使用，也可以出售。

该小组讨论的主持人、The Possible Capital 创始人兼管理合伙人 Jaelle Ang 在9月16日的一篇领英 (LinkedIn) 帖子中转述了他的这番话。

Tsang 说，在悉尼，如果业主能根据既定目标持续投资其物业，就会得到奖励。他将这种做法与新加坡进行了对比，并表示：“在这里，对一座破旧失修、需要重建的建筑的激励，似乎比对一座得到精心维护的建筑要多。”

Pontiac Land 于2015年从新南威尔士州政府获得了两座被列为历史遗产的前政府大楼的长期租约后，在悉尼承接了一项重大的历史建筑项目。

经过七年的规划、保护和翻新，前教育部大楼于2023年重新开放，成为拥有192间客房的悉尼嘉佩乐酒店 (Capella Sydney)。Pontiac 还将毗邻的土地部大楼修复为 The Lands by Capella，项目涵盖零售、餐饮、办公和活动空间。

Tsang 在一篇关于该会议的领英帖子中表示：“一个有韧性的城市核心，并不仅仅关乎办公密度或建筑面积，而是由人们在晚上6点以后如何体验空间来定义的。”

他补充道：“为了在全球舞台上保持竞争力，我们的中央商业区必须将经济表现与宜居性、精心设计和真实的文化特色无缝融合。”

在周一的新加坡企业大奖晚宴上，Chee 还宣布了一项新框架，以减少建筑项目中所使用的钢筋（rebars）所需的检测。

目前，即使钢筋来自同一认证来源，也可能需要在每个项目上进行重复检测。

Chee 表示，在新框架下，检测可改由经认可的实验室在钢筋装运前进行，这一流程可将检测及相关成本削减高达90%。

该部长还宣布了一项新举措，帮助建筑环境领域的公司重新设计工作岗位，并为员工配备与可持续发展相关的技能，以吸引更多人投身于脱碳行业。

该举措将在包括可持续性建筑和碳核算等领域为企业提供支持。目前已有15家公司加入了该计划。