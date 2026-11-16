供应受限使价格坚挺、回报率高，新加坡正崛起为这类混合资产的避风港

数据中心不仅是容纳它们的工业房地产，更是支撑现代经济所有数字服务的关键基础设施。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】高估值、迅速增加的投资以及为这些投资融资所需的债务，正将数据中心资产推向风口浪尖。

在投资者努力应对从繁荣到萧条的局面，以及反对数据中心扩建声浪日益高涨之际，新加坡正崛起为数据中心的避风港，供应受限使此地价格坚挺，回报率高。

了解数据中心的价值和估值，将有助于投资者和开发商更有效地配置投资。

数据中心不仅是容纳它们的工业房地产，更是支撑现代经济所有数字服务的关键基础设施。人们只需看看微软最近的Outlook服务中断事件，就能理解服务器宕机对日常活动和全球商业可能造成的巨大破坏。

发送电子邮件、支付账单、预订网约车、在线购物——这些如今已是基本活动，以及当今大多数其他类型的商业活动，都依赖计算资源来处理、存储和交换信息。

由于个人和支付数据使用先进的数据库系统存储在数据中心，物理安全、网络安全和运营可靠性是数据中心设计的核心。

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Meta、Google和Amazon Web Services (AWS) 等科技巨头会建立自己专注于人工智能的数据中心园区，以训练大型语言模型（LLMs），用于生成推理和创意内容。

数据中心也并非在隔离状态下运行。服务器通过高速光纤电缆连接到其他数据中心的服务器，从而在多云环境中创建虚拟网络。这些相互连接的资源可在不同环境中分发数据并支持应用程序交付。

不仅仅是房地产

至关重要的是，数据中心需要可靠的电力供应，并通过电池和备用发电机提供冗余备份。

密集部署在数据中心的服务器和计算机会产生巨大热量，必须使用空气或液体冷却系统（包括多个冷却器和冷却塔）进行降温，以防过热。

与传统工业建筑相比，数据中心需要对备用电源和冷却基础设施进行大量资本投资，以维持持续运营。根据Cushman and Wakefield的《2026年亚太区数据中心建设成本指南》，这些系统预计占总开发成本的44%，而建筑外壳和土地约占24%。

机械、电气和水利系统所需的大量投资，使得一些投资者将数据中心视为与海港相当的基础设施资产，而非传统的房地产。

自2022年解除为期三年的新数据中心项目暂停令以来，新加坡一直推动建设“可持续”数据中心，并根据严格的能源标准发放许可证。新加坡还宣布计划在裕廊岛建设一个低碳数据中心园区，容量高达700兆瓦（MW）。

在新加坡，新建大型数据中心的许可证是通过竞争性招标分配的。

数据中心申请征集（DC-CFA）框架由新加坡经济发展局 (经发局)和资讯通信媒体发展局（IMDA）联合管理。

今年8月，四家运营商——Digital Realty、Equinix、吉宝数据中心（Keppel Data Centres）和新科电信媒体全球数据中心（ST Telemedia Global Data Centres）——各获分配50兆瓦的新增容量，但须遵守严格的绿色能源标准。

在这样一个供应受限的市场中，面对全球供应增加和回报不确定的背景，数据中心的定价可能会保持坚挺。

数据中心运营商预计也需要为本地的新数据中心许可证支付保费。

估值与商业模式

长期租约提供了相对可预测的租金收入，为收购价格提供了支持，但估值必须反映租赁期、收入风险和业主的支出义务。

机构投资者更倾向于使用更复杂的贴现现金流法来确定投资的可行性。然而，估价师会采用三种传统的估值方法来确定典型托管数据中心的价值：直接比较法、成本法和收益法。

以一个容量为5兆瓦的假设托管数据中心为例，根据Cushman & Wakefield的2026年成本指南，每千瓦（kW）的总建设成本估计为2万3270新元，那么建筑外壳、备用发电机、冷却系统和土地（不包括服务器和IT设备）的总建设成本估计为1.164亿新元。

根据世邦魏理仕（CBRE）的《2026年亚太区数据中心趋势与展望》，日本在2025年11月和2026年3月出售的两个数据中心的平均交易价格为每兆瓦3160万新元。通过直接比较，这个5兆瓦的托管数据中心估值将为1.581亿新元。

采用收益法计算，假设每月租金为每千瓦400新元，入住率为95%，支出占35%，我们得出该托管数据中心空间（不含服务器）的年净租金收入为1480万新元。

采用每年6.5%的贴现率计算，这个拥有30年租约的5兆瓦托管数据中心的估值约为1.97亿新元。

基于收益法得出的估值远高于使用承包商成本法和直接销售比较法得出的估值。

基于相同的净租金收入，使用承包商成本法和过往平均交易价格估算的价值，其收益率分别约为12.7%和8.74%。

收益率的差异也意味着，相对于建设成本，投资者愿意为新加坡的数据中心资产支付更高的价格。

除了估值，投资者还必须进行审慎的尽职调查，并了解他们所购买的资产，包括IT服务器和设备的所有权，以及哪些设备算作物业固定附着物。

机械和电气备用发电机、冷却设备和系统都固定在数据中心的外壳和结构上，属于数据中心所有者；因此，这些固定附着物属于数据中心所有者，不能被移除。

封装在服务器机架中的图形处理单元（GPU）和其他IT设备通常会为了安全和运营原因，固定并连接到数据中心的架高地板系统上。

在托管数据中心，这些服务器和IT设备由租户安装和拥有；它们被视为租户的固定附着物，可在租约到期时移除。然而，在管理式托管服务数据中心，运营商会为租户和用户安装、拥有并管理这些服务器系统。

在新加坡，由于电力供应的限制，数据中心的非弹性供应将支撑其价格。尽管如此，有一个可能影响价值的因素是服务器和设备的技术折旧，而这些设备通常不为数据中心资产所有者所拥有。

服务器和其他IT设备的经济寿命通常比建筑外壳、机械和电气基础设施以及冷却设备要短。技术进步加速了设备的过时，数据中心的投资者和租户必须了解其使用寿命，并预留足够资金以计提折旧。

即使设备仍然是租户的固定附着物且不包括在收购范围内，收购了物业权益的投资者仍然有权享有能产生稳定长期现金流的现有租约。

然而，租户有责任更换和升级服务器及设备，并可能需要为此类升级和更换预留资金。

资源有限的企业可以直接从AWS、Google Cloud和Microsoft Azure等超大规模供应商那里按需采购云计算资源，而无需管理自己的服务器系统。

Sing Tien Foo是新加坡国立大学（国大）商学院房地产系的教务长讲席教授，Alice Christudason是该系的副教授。本文所表达的观点为作者个人观点，不代表其所属大学及附属机构的立场。