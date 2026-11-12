Hongkong Land斥资11亿新元收购后，会德丰广场更名为乌节置地广场

现有办公和零售租户将在新名称下继续运营

Hongkong Land表示计划对该物业进行提升，但未透露更多细节。 图片来源：HONGKONG LAND

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【新加坡】会德丰广场（Wheelock Place）已更名为乌节置地广场（Landmark Orchard），这是房地产集团Hongkong Land首次在香港以外地区使用“Landmark”这一名称。

该开发商于周四（11月12日）宣布，新名称已于当日生效。三个月前，Hongkong Land的新加坡中央房地产私募基金（Singapore Central Private Real Estate Fund）收购了这座位于乌节路的物业。

该基金于7月同意向香港上市公司九龙仓置业地产投资有限公司（Wharf Real Estate Investment Company）旗下一家实体支付约11亿新元。这是该基金自2026年2月成立以来的首笔收购。

这座21层高的建筑在乌节路已矗立超过30年，内设办公室和商铺，并与乌节地铁站直接相连。现有办公和零售租户将在新名称下继续运营。

Hongkong Land表示，计划对该物业进行提升，但未透露更多细节。

在香港，置地广场（Landmark）是该集团中环投资组合的核心资产，该资产组合目前正根据一项超过10亿美元的计划进行改造升级。

该新加坡基金的首席执行官Foo Pei Teng表示，集团会将其对物业的长期投资理念带到乌节置地广场（Landmark Orchard）。

此次收购将该基金的业务范围从其在中央商业区的初始投资组合扩展至乌节路。该投资组合包括亚洲广场一号楼（Asia Square Tower 1）、滨海湾金融中心一号和二号楼（Marina Bay Financial Centre Towers 1 and 2）、莱佛士码头一号（One Raffles Quay）以及莱佛士连路一号（One Raffles Link）。

该基金的目标管理资产规模约为150亿新元。Hongkong Land负责管理该基金，并且是其最大的单位持有人。《海峡时报》