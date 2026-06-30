新加坡约七分之一家庭月入至少3万新元，该比例五年内近翻倍
2025年，13.4%的居民家庭月度市场收入达到或超过3万新元，高于2020年的7.4%
- 《住户普查报告》指出，从2020年到2025年，三大主要族群的家庭市场收入在扣除通胀后均实现增长。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT
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【新加坡】月收入至少3万新元的家庭比例在过去五年中几乎翻了一番，2025年约有七分之一的家庭达到这一收入水平。
2025年，有13.4%的居民家庭月度市场收入达到或超过3万新元，高于2020年的7.4%。
市场收入是指来自就业和非就业来源的收入，例如租金和投资收益。
根据新加坡统计局于周二（6月30日）发布的《住户普查》，月收入至少1.2万新元的居民家庭比例从2020年的38.2%上升至2025年的51.6%。
这份长达135页的报告概述了婚姻、收入、教育和住房等领域的趋势。
报告指出，随着家庭市场收入中位数的上升，2020年至2025年间，处于较高收入阶层的居民家庭比例有所增加。
2025年，居民家庭的市场收入中位数为12,446新元，首次突破1.2万新元的关口。该数字高于2020年的9,099新元，意味着在扣除通货膨胀因素后，年均增长率为3.2%。
这一12,446新元的数据最初是在二月份发布的《2025年主要家庭收入趋势》报告中公布的。
《住户普查报告》指出，从2020年到2025年，三大主要族群的家庭市场收入在扣除通胀因素后均实现实际增长。
其中，印度裔家庭的增幅最大，年均为3.5%，华族家庭为3.1%，马来裔家庭则为2.3%。
2025年，印度裔家庭的月度市场收入中位数为13,382新元，华族家庭为12,969新元，马来裔家庭为8,581新元。
就业收入仍然是新加坡家庭的主要收入来源，占其总收入的近80%。
与此同时，夫妻双方都工作的双收入家庭也越来越普遍。2025年，56.6%的已婚夫妇是双收入家庭，高于2020年的52.5%。
同期，仅丈夫就业的家庭比例从2020年的24.9%下降至2025年的21%。
仅妻子工作的已婚夫妇比例保持稳定。2025年，这一数字为7.5%，较2020年的7.4%略有上升。 《海峡时报》
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