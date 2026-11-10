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约300万新加坡人将在12月获得100元至250元的定心与援助配套现金入息

符合条件的收款人将在款项存入前后，收到由gov.sg发送的短信通知

    • 在2027年年满21岁及以上、符合条件的新加坡人，将根据其估税收入和所拥有的房产数量获得款项。
    • 在2027年年满21岁及以上、符合条件的新加坡人，将根据其估税收入和所拥有的房产数量获得款项。 图片：海峡时报

    Lim Ruey Yan

    Published Tue, Nov 10, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】约三百万名成年新加坡人将从12月8日起，收到100元至250元的款项。这是在加强版定心与援助配套（Assurance Package，简称AP）下发放的最后一笔款项。

    财政部于11月10日发表文告指出，在2023年财政预算案中宣布的加强版定心与援助配套，旨在“为新加坡家庭补贴生活开销，并为中低收入家庭提供更多支持”。

    在2022年至2026年的五年间，符合条件的收款人累计可获得高达2250元的款项。

    在2027年年满21岁及以上、符合条件的新加坡人将获得这笔款项，具体金额取决于他们的估税收入和所拥有的房产数量。

    根据该计划，拥有不超过一个房产、符合条件的成年新加坡人，若其估税收入为3万9000元或以下，将获得250元；若其估税收入介于3万9001元至10万元之间，将获得150元。

    估税收入超过10万元者，以及无论收入多少但拥有超过一个房产的个人，将获得100元。

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    公民可使用Singpass登录govbenefits.gov.sg网站，查询自己是否符合领取现金入息的资格。

    符合条件的收款人将在款项存入前后，收到由gov.sg发送的短信通知。没有使用Singpass登记手机号码者，将通过其身份证上注明的地址收到通知信。

    在11月24日或之前，将身份证与PayNow绑定的合格收款人，可提早于12月8日收到款项。

    没有将PayNow与身份证挂钩，但拥有DBS/POSB、OCBC或UOB银行账户的收款人，可在11月30日或之前登录govbenefits.gov.sg网站提交银行信息，以便在12月17日或之前通过财路收到款项。

    政府在2023年财政预算案中宣布，为定心与援助配套增添30亿元，使其最终派发的总额达到96亿元。

    除了在2022年至2026年期间每年12月向符合条件的成年新加坡人派发现金之外，定心与援助配套还包括回扣、社理会购物券（CDC vouchers）和保健储蓄填补。海峡时报

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