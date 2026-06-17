经济学家：尽管中东局势不确定，人工智能需求将使新加坡出口保持强劲增长

五月份38.4%的非石油国内出口（NODX）增长创二十多年来新高，促使马来亚银行将其2026年预测上调至15%

一项彭博社的调查显示，五月份的非石油国内出口（NODX）增长数据也超出了经济学家预测的30.5%同比增长中值。 照片：商业时报资料图

【新加坡】私营领域的经济学家于周三（6月17日）表示，预计未来几个月，人工智能相关需求将继续支撑新加坡的关键出口增长，而潜在的美伊和平协议可能带来更多上行空间。

此前，新加坡的非石油国内出口（NODX）在五月份同比增长了38.4%，创下二十多年来的最快扩张速度。

一项彭博社的调查显示，五月份的数据也超出了经济学家预测的30.5%同比增长中值。