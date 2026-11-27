ASIA FUTURE SUMMIT 2026

他表示，亚洲在塑造人工智能的使用方式方面可以发挥作用

在2026年亚洲前瞻峰会上，华侨银行集团总裁Tan Teck Long指出，人工智能的应用日益普及，模型能力不断提升，以及其成本不断下降。 照片：ST

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【新加坡】华侨银行 (OCBC) 集团总裁Tan Teck Long于星期五（11月27日）表示，人工智能成本的下降正在不断降低企业提高生产力的门槛，并将在未来几年促使人工智能得到更便捷、更广泛的应用。

在对人工智能投资的担忧引发全球科技股暴跌之际，Tan在2026年亚洲前瞻峰会上发言时指出，人工智能的势头不减。

“尽管目前市场对人工智能相关股票存在担忧，但鉴于其应用日益普及、模型能力不断提升以及成本不断下降，人工智能将长期存在。”

这位华侨银行总裁是在这场年度思想领袖峰会上发表开幕致辞。该峰会今年已是第五届。

今年峰会首次由新加坡报业控股 (SPH Media) 旗下的主要新闻媒体联合呈献，包括：《The Straits Times》、《The Business Times》、《Lianhe Zaobao》、《Berita Harian》和《Tamil Murasu》。

华侨银行是主题赞助商，Marina Bay Sands是官方场地合作伙伴，Amazon Web Services是官方云合作伙伴。

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他在开幕致辞中，提到了亚洲在塑造供应链和人工智能应用方式方面的作用。

尽管人工智能的应用可能愈发普及，但支持其应用的技术格局可能会变得更加碎片化。

他说，未来可能会出现技术标准的二元化、技术的差异化获取，以及可能分化的人工智能模型。

在他看来，平衡成本与安全考量后的最佳路径，似乎是混合使用开源和闭源模型。

他说，许多中国人工智能模型都属于开源模型，这类模型允许用户进行本地部署，并根据自身需求进行定制。

他接着说，而闭源模型在美国人工智能模型中更为常见，虽然可能设置迅速，但对用户而言却是一个“黑匣子”。

但Tan坚称，技术二元化并不意味着供应链的完全分离。“即使技术管制收紧，基础供应链仍然紧密相连。”

他补充说，尽管受到贸易关税的干扰，亚洲内部贸易仍在增长，占该地区总贸易额的一半以上。同样，在供应链多元化和人工智能驱动的投资带动下，流入亚细安 (ASEAN) 的外国直接投资也持续增长。

他指出，区域贸易协定与合作将是维持这一增长势头的关键。

数字与绿色的融合

Tan观察到，人工智能也可以用来推广绿色能源。

他说：“当华侨银行资助数据中心时，我们注意到科技公司为实现可持续发展目标，对清洁能源的需求与日俱增。数据中心非常耗电，而支持人工智能的数据中心耗电量更大。”

现有的电网能否支持所有这些需求，还有待观察。

他补充说，但在数据中心领域，“自备电力”正日益成为趋势，而这种需求有助于推动绿色能源的发展。

Tan举例说明，华侨银行为一个正在进行氢能源使用概念验证的新加坡数据中心，以及其他使用太阳能的数据中心提供了绿色融资。

日益严峻的网络威胁

但他指出，随着人工智能应用的普及，面临更严重网络威胁和诈骗的风险也在增加。

他指出，今年上半年新加坡的投资诈骗损失总额达1.7亿新元，约占诈骗总损失的40%。他补充说，按金额计算，这类诈骗是造成损失最大的类别。

该行总裁表示，华侨银行正在协助引领银行业打击诈骗。

他指出，这些集体努力已见成效，今年上半年诈骗总损失下降了18%，而投资诈骗案也减少了5%。