人工智能工作平台Monday.com将新加坡设为第二个亚太区总部
该公司在悉尼也设有办事处，并将东南亚列为“增长最快的子区域”
- Monday.com的Chris Jordan表示，公司的新加坡办事处将成为一个基地，以推动其在东南亚、东北亚以及未来在印度的增长。 照片来源：MONDAY.COM
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（新加坡）工作管理平台Monday.com于周一（6月15日）宣布，其新加坡办事处将成为继悉尼之后的第二个亚太区总部。
新加坡办事处将与2020年6月开设的悉尼办事处协同工作。
东南亚区域副总裁兼新加坡区域经理Chris Jordan告诉《商业时报》，悉尼办事处将专注于澳大利亚业务，而新加坡办事处将成为公司推动东南亚、东北亚以及未来印度业务增长的基地。
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