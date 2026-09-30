黄总理：面对寻求简易方案和更优工具的压力，经济学家的纪律至关重要

在制定政策决策时，他们必须遵循价格、成本和激励等经济学原理。

黄总理表示，基本的经济学原理看似显而易见，但“却可能出人意料地容易被忽视”。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】总理 Lawrence Wong 于周三（9月30日）晚表示，即便面临着迅速行动或寻求简易政策方案的巨大压力，或能使用更先进的工具，新加坡的经济学家也必须保持纪律，并依据经济学原理行事。

他在经济师服务处（Economist Service）25周年晚宴上发表讲话时指出，“经济思维的基本原理经受住了时间的考验”。

他说：“这些原理帮助我们更清晰地思考我们的选择——所涉及的权衡取舍、我们创造的激励机制，以及随之而来的后果。”

经济师服务处于2001年成立，旨在加强公共政策制定中的经济分析。当时，他便是该服务处五位创始经济学家之一。

如今，该服务处拥有超过100名经济学家，他们分布在20个政府机构和两个国际组织中。

在晚宴的主旨演讲中，同时也是财政部长的黄总理强调了三大经济学原理：

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首先，价格至关重要。价格是稀缺性、民众需求以及资源最需要之处的信号，它们塑造行为并影响资源配置。

他说：“如果我们压制或扭曲这些价格信号，最终可能导致稀缺资源配置不当，并为未来埋下更大的隐患。”

新加坡的水电等必需品价格反映了其基础成本，旨在鼓励节约并保留价格信号，但政府也提供定向辅助，确保民众能负担得起。

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其次，成本至关重要。每一项政策都有成本，不仅是金钱上的成本，也包括机会成本。

这一点在新加坡的土地利用上体现得淋漓尽致。政府必须权衡新加坡的需求和人民的价值观，并认识到将土地用于某一目的就意味着放弃其他用途。

黄总理说：“好的政策制定要求我们认识到这种权衡取舍——即便其成本并非立即可见。”

第三，激励至关重要。他补充说，人们会通过改变购买、投资或雇佣的对象来回应激励措施。

这一点体现在精心设计的“技能创前程求职者支援计划”中，该计划将临时财务支持与求职和培训挂钩。

他表示，政府试图在两者之间取得平衡：一方面是过于慷慨的福利，这可能削弱重返工作的动力；另一方面是完全不提供支持，这可能迫使经济困难的员工接受任何一份可能并不合适的工作。

保持纪律

黄总理说，好的经济学要求经济学家预测人们对变化的反应，无论这些反应是预期的还是非预期的，然后相应地设计政策。

他表示，虽然这些基本原理看似显而易见，但“却可能出人意料地容易被忽视”。

他补充说，一些善意的政策，例如人为压低价格，或在最初的理由消失后仍长期保护某些行业，可能会带来诱人的短期效应，但其成本会在日后显现。

“而当这些后果变得明朗时，政策可能已经难以逆转。”

总理承认，随着全球不确定性、技术颠覆和岗位流失的加剧，新加坡也面临着寻求简易解决方案的越来越大的压力。

他表示，政府有时需要介入，以纠正市场失灵、共担风险并实现重要的社会目标。

他补充道：“但正因为政府会干预，我们才需要谨慎行事。”他指出，正确诊断问题、理解所创造的激励机制、认识到成本和权衡取舍，并深入思考其二阶和三阶后果至关重要。

“这种纪律为新加坡带来了良好的发展。维持这种纪律是经济师服务处最重要的职责之一。”

黄总理说，在使用更先进的工具时，也必须运用同样的纪律。他指出，如今的经济学家可以使用高频微观数据、复杂的实证技术和人工智能等工具。

他说，他们应该充分利用这些工具，但同时警告：“切勿将更好的工具误认为更好的判断力。”

政策制定发生在现实世界中，这里信息不完美且充满不确定性。理论也可能无法如预期般转化为实践。

他说，经济学家需要具备的不仅仅是技术能力。他们需要判断力和学术上的诚实；需要有指出令人不悦结论的专业信念；还需要有能力简明清晰地解释复杂问题，从而将好的分析转化为好的政策。

他补充道：“经济学最持久的价值不在于任何特定的理论、模型或技术，而在于一种思维方式。”