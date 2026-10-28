Aoxin Q&M获新交所批准转至主板

此前，该牙科集团上半年净利润同比锐减87.2%

Aoxin Q&M于3月提议以1.5亿元人民币收购一家中国中部牙科集团的100%股权。 照片：ST

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[新加坡] 牙科医疗保健服务提供商 Aoxin Q&M 已获得新加坡交易所的原则性批准，可将其上市地位从凯利板转至主板。

该公司于8月公布，截至6月30日的六个月，其净利润同比锐减87.2%，至35万1000元人民币（约合5万2600美元）。营收从之前的8680万元人民币下滑12.1%至7640万元人民币。

该公司将业绩下滑归因于就诊人次减少、市场竞争加剧导致每位患者平均账单金额下降，以及对公立医院的牙科设备销售额减少。不过，其在新加坡的牙科实验室服务业务表现有所改善，部分抵消了上述负面影响。

该公司的其他近期动态包括于3月宣布的一项提议，计划以1.5亿元人民币收购中国中部的一家牙科集团。

据悉，目标公司包含两大业务板块：其一，运营着一个由近30家牙科诊所组成的网络，拥有约80名牙医；其二，从事医疗器械技术开发以及I类和II类医疗器械的批发与零售业务。

Aoxin Q&M称，此次收购旨在实现其在中国扩大业务版图的长期战略目标。

该股周三收报0.163新元，上涨4.5%，即0.007新元。