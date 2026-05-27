Applied Materials首席技术官：新加坡具备发展机器人技术生态系统的潜力

该公司的企业风险投资部门看好具身人工智能领域的前景

【新加坡】半导体设备制造商Applied Materials的首席技术官表示，具身人工智能是人工智能发展进程中的下一个重要转折点，而Applied Materials计划在这一发展中占据核心地位。

Omkaram Nalamasu告诉《商业时报》（The Business Times），由于芯片已被用于驱动机器人技术，半导体行业在这一领域早已拥有既得利益。

但他更进一步指出，事实上，各公司应该开始思考具身人工智能最终将如何改变制造业产业群，即使是在半导体领域也不例外。

他指出，在“熄灯”工厂或黑灯工厂中，工业设施可以“主要依靠机器人运行，只需极少的人工参与”。

北京的小米智能工厂就是一个著名的例子：它拥有11条全自动生产线，完全由该公司的HyperIMP智能制造平台管理。

Nalamasu说：“重要的是要了解我们如何能实现这一点，以及我们如何能与这些公司合作。”

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除了在Applied Materials任职，他还负责公司的企业风险投资部门Applied Ventures。该部门每年有约1亿美元可用于投资，并已在19个经济体向约100家公司投资了约5亿美元。

Applied Ventures一直关注的领域之一是支持具身人工智能领域的初创企业。新加坡机器人技术初创公司Augmentus就是一个例子，Applied Ventures在2025年投资了这家公司，现在它也成为了Applied Ventures的客户。

Augmentus正在利用这笔资金推进其人工智能驱动的机器人技术的研发，以帮助制造商处理复杂多变的产品。

更准确地说，这家初创公司的实体人工智能软件为工业机器人增强了3D视觉和智能，使它们能够实时理解零件的几何形状和表面变化。该软件能生成并调整运动路径，从而让机器人能够在制造业产业群的各个阶段进行推理，而不是仅仅运行固定的程序。

除了Applied Materials，ST Engineering和Mantrac集团也采用了Augmentus的解决方案。

他说：“Augmentus的卖点在于其独特的技术，以及该技术在半导体应用方面的适用性和吸引力。”

2009年，Applied Ventures投资了Tera-Barrier Films。这是一家生产保护膜的纳米技术公司，由两名来自新加坡科技研究局 (新科研) (A*Star)的研究人员创立。

Applied Ventures表示，Tera-Barrier Films在有机发光二极管（Oled）领域的保护解决方案，让Applied Ventures有信心继续留在新加坡的深科技生态系统中。

Tera-Barrier Films的保护膜旨在防止氧气和湿气损害Oled及其他柔性电子设备的性能。

这项投资符合Applied Ventures更广泛的目标，即支持环境可持续技术并推动下一代柔性显示硬件的发展。

Applied Ventures在科技领域的新兴赛道进行着Nalamasu所称的“论点驱动型投资”。其目标是帮助初创企业开发解决方案和产品，并与它们一路合作直至退出。

他说：“我们拥有全球研发足迹、全球供应链和全球制造业产业群，因此我们与初创企业合作，为它们建立正确的联系。我们在适当的时候提供技术。在某些情况下，我们可能成为它们的客户，但我们从早期阶段就与它们携手合作，直到退出。”

他希望能像Augmentus一样，在新加坡找到更多初创企业，并建议这个城市国家创造一个能够孕育技术创新的环境。

他注意到，政府机构和高等院校愿意与行业参与者合作和进行试验，以及政府日益重视科技制造业产业群的创新。强大的知识产权框架也使新加坡对企业具有吸引力。

5月21日，Applied Ventures在新加坡首次举办了其“应用初创技术与研究加速器”（Applied Startup Technology & Research Accelerator, Astra）活动。该活动是一个平台，旨在与初创企业接洽并评估其合作潜力，从而可能促成投资；活动期间共与12家此类初创企业进行了接触。

Applied Materials在新加坡也设有制造业产业群和研发设施；其位于这个城市国家的运营中心是该公司在美国以外最大的运营中心。

Nalamasu说：“这有点像是在牵线搭桥。我们正在联系一些重要的公司，并将它们与我们的服务、制造业产业群和工程技术人员对接。”

Applied Materials已在韩国、台湾和印度等经济体举办过Astra活动，并在这些地方发掘能够与Applied Materials业务互补，或能为更广泛的科技制造业产业群提供有益解决方案的初创企业。