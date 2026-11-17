预计到2050年，所有亚细安国家都将成为老龄化、高龄或超高龄社会

代理人力部长兼数码发展及新闻部高级政务部长Jasmin Lau于2026年11月17日在亚细安社会保障协会会议上发表讲话。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡接替文莱，担任亚细安社会保障协会（ASSA）2026/2027年度轮值主席。当前，本区域正面临人口老龄化、工作性质改变和数码化等挑战。

交接仪式在第43届亚细安社会保障协会大会暨会议上举行，该会议于11月17日至19日在新加坡乌节酒店召开。

来自亚细安各地21个社会保障组织的约90名代表，以及区域和国际专家，出席了这场为期三天的会议。他们将交流经验，并探讨加强其民众社会安全网的实用方法。

代理人力部长兼数码发展及新闻部高级政务部长Jasmin Lau是本次活动的主宾。

她在开幕致辞中指出，亚细安国家正处于“不同的人口转型阶段”。

一些国家仍拥有年轻的人口结构，而另一些国家——例如新加坡，其65岁及以上的公民占21.4%——则已经跨过了联合国定义的21%超高龄社会门槛。

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她补充说，预计到2050年，所有亚细安国家都将成为老龄化、高龄或超高龄社会，届时该区域约六分之一的人口年龄将在65岁或以上。

她说：“更长的寿命是我们所有人都值得庆祝的事情。但我们谁也不知道自己会活到75岁还是95岁，或是在晚年是否需要多年的护理——这种不确定性是我们难以承受的部分，也正是因此我们才需要共担风险。”

新加坡的国家长寿保险年金计划——公积金终身入息计划（CPF LIFE），通过在成员间分摊风险，确保每位成员都能终身领取稳定的每月入息。

为确保这些入息能跟上通货膨胀、生活水平提高和寿命延长的步伐，政府从2023年到2027年，每年将退休存款上调约3.5%。

全额退休存款（FRS）将从2026年满55岁人士的22万零400新元，上调至2027年满55岁人士的22万8200新元。

Lau表示，由于政府目前正在评估相关数据，2028年及以后的全额退休存款数额尚未公布。

工作性质也在不断演变。平台工作和其他非传统工作模式的兴起创造了新机遇，但同时也让工作者累积退休储蓄变得更具挑战。

在2025年1月之前，平台员工只需为医疗保健需求缴交保健储蓄，并且缺乏强制性的工伤赔偿和集体代表权。

政府于2025年1月推出了《平台员工法令》，以弥补这些保障缺口。

根据该法令，1995年1月或之后出生的平台员工，或选择加入的年长员工，将分阶段缴交公积金缴交额，其雇主也须同步缴交。

到2029年，他们的缴交率将逐步达到标准的雇员20%和雇主17%的水平。

这项平台员工项目已被提名为“保险覆盖范围表扬奖”。

会议期间，新加坡将分享其在加强平台员工退休和住房保障充足性方面的经验。

最后，Lau谈到了数码化趋势。她说，尽管科技可以加快交易速度——例如，符合条件的公积金会员现在几乎可以即时在线提取公积金储蓄——但更大的数码便利也带来了更多风险。

各成员组织将讨论如何在不让服务变得过于难以使用的前提下，加强数码安全保障措施。

Lau补充道：“数码优先绝不意味着只有数码。不是每个人都能同样自如地使用科技，尤其是我们的年长者。”

在亚细安国家应对这三重挑战之际，她认为互相学习具有重要价值。

她说，复杂问题几乎没有完美的解决方案，新加坡也并不声称拥有所有答案，并补充说，新加坡可以从亚细安伙伴正在尝试的一些解决方案中学习。

最终，只有通过相互学习和分享，亚细安才能建立一个可持续且具韧性的社会保障体系。

Lau说：“一个社会保障体系的真正考验，不在于它今天是否有效。而在于一个今天开始工作的25岁年轻人，是否能相信当他85岁时，这个体系依然能为他服务。”

“这就是我们所有人正在共同建设的未来。” 海峡时报