亚洲浆纸因供应商涉及烟霾问题 遭新加坡环境理事会施加临时限制

为APP提供木纤维的三家供应商在南苏门答腊经营特许经营区

2026年10月17日，区域林火产生的烟雾导致新加坡全岛能见度下降，远处的船只笼罩在烟霾之中。 照片：路透社

【新加坡】— 亚洲浆纸 (Asia Pulp & Paper, 简称APP) 是2015年烟霾事件的涉事公司之一。由于其供应商土地上的火点引发了本区域当前的烟霾，新加坡环境理事会 (Singapore Environment Council, 简称SEC) 已向其发出绿色标签临时限制通知。 新加坡环境理事会于10月19日表示，根据该通知，APP必须遵守每日火灾响应报告要求并接受严格监控，以确保在其供应商管理的特许经营区内有效预防和扑灭火灾。

据新加坡环境理事会透露，这些供应商是Bumi Mekar Hijau、Bumi Andalas Permai和Sebangun Bumi Andalas Wood Industries。

新加坡环境理事会补充道，如果APP的附加报告无法证明其已有效实施加强后的监控、防火和灭火措施，其SGLS+证书可能会被暂停。

“届时，与该认证相关的产品将必须停止使用SGLS+标志，”该理事会表示。

为APP提供木纤维的三家供应商在印度尼西亚南苏门答腊经营特许经营区。在当前烟霾期间，它们已收到国家环境局 (环境局) 发出的法律通知。

“新加坡环境理事会严正看待烟霾对新加坡乃至整个区域民众健康及环境造成的破坏性影响，”该理事会表示。

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至今，国家环境局已向10家印度尼西亚公司发出法律通知，要求它们停止在印度尼西亚境内的土地上进行烧芭活动，并提交灭火计划。

当局于10月16日向七家公司发出了通知，并于10月19日再向另外三家公司发出通知。 在这10家公司中，Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、SBA Wood Industries和Buana Megatama Jaya这四家公司被确认为APP的供应商。APP也是2015年区域创纪录烟霾事件的涉事公司之一。 除Buana Megatama Jaya外，其他三家公司在2015年烟霾危机期间也收到过类似通知，且其案件至今仍未了结。

《海峡时报》已就APP的第四家供应商Buana Megatama Jaya向新加坡环境理事会进行询问。

因当前烟霾问题而收到通知的另外六家公司是Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Hutan Lestari Raya、Bangkanesia、Mananjung Hayak和Baratama Putra Perkasa。

由新加坡环境理事会管理的新加坡绿色标签计划加强版 (SGLS+) 于2017年推出。该计划要求获得认证的纸浆和纸张公司改善其泥炭地管理，并承诺在火灾发生时及早发现和扑灭。例如，公司需投资消防设备，并制定每日评估火险等级的标准作业程序。 获得认证的公司还必须承诺其种植园内实现“零焚烧”。 在之前的绿色标签计划下，获认证的公司只需证明它们使用了可持续的资源和生产流程。

新加坡环境理事会还要求SGLS+认证公司检查其供应链，并申报它们是否从10月16日收到预防措施通知的七个实体中的任何一家采购木材、纸张和纸浆产品。

新加坡环境理事会表示：“新加坡绿色标签旨在让消费者能够做出明智的购买决定，并支持更具环境责任感的产品。消费者的日常购买决定会影响公司的环保实践，他们可以通过仔细选择适用新加坡绿色标签的产品来发挥影响力。”

在2015年烟霾事件期间，国家环境局因APP与导致烟霾的区域林火有关，根据《跨境烟霾污染法》(Transboundary Haze Pollution Act, 简称THPA) 将其列为调查公司之一。随后，新加坡环境理事会暂停了APP产品的绿色标签。《跨境烟霾污染法》旨在追究造成或纵容火灾者的责任。 当时，新加坡的各大超市将APP的产品（包括Paseo品牌的纸制品）下架。 APP于2019年5月获得了加强版 (SGLS+) 认证。

永续发展与环境部长 Grace Fu 于10月16日表示，国家环境局一直在追踪区域内的火点和烟雾，以确定造成烟霾的公司，并致力于调查所有其他责任公司。 海峡时报