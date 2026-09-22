Autobahn Rent A Car因持有两辆已注销注册的车辆而被控

该公司也未能证明相关车辆已被出口或报废

Autobahn Rent A Car于2025年设在蒙巴顿的办公室。该公司及关联实体去年被曝负债高达3亿新元。 图片来源：海峡时报

【新加坡】陷入困境的汽车租赁公司 Autobahn Rent A Car 因其名下已注销注册的车辆而被控四项罪名。

据《商业时报》周二（9月22日）所阅文件，这些罪名涉及两辆汽车，每辆车各两项罪名。

其中一项罪名是在车辆注册被注销后仍继续持有该车辆，另一项罪名是未能在注销之日起一个月内提供车辆已出口或报废的证明。

其中一辆车牌号为SLA7909K的汽车，其注册已于2026年3月16日被注销，违法日期记录为4月17日。

虽然文件中未提及车辆的品牌和型号，但建屋发展局在7月31日的政府公报中发布的一份独立通知指出，一辆车牌号为SLA7909K的银色丰田汽车被发现遭遗弃，随后被扣押，并将在公报发布之日起一个月后进行处置。

另一辆车牌号为SKZ4586H的汽车，其注册已于1月21日被注销，违法日期则记录为2月22日。

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根据新加坡法院网站的信息，此案于周四由地方法官 Shawn Ho 审理，涉及陆路交通管理局的下一次过堂定于10月13日。

持有或使用未注册车辆者，可被处以最高2万新元的罚款或两年监禁，第二次或之后再犯的刑罚将加倍。

根据《公路交通法令》，若车辆注册已被主簿注销，车主必须在注销之日起一个月内提供证明，证实车辆已不在新加坡的任何道路上行驶，或已被销毁或移出本国。

未能遵守规定者，可被处以最高2000新元的罚款或最长三个月的监禁；第二次或之后再犯的刑罚则为最高5000新元的罚款或最长六个月的监禁。

Autobahn 事件涉及这家知名业者的倒闭，给私召车和汽车租赁行业带来了震动。

2025年末，Autobahn Rent A Car 及其关联公司被曝拖欠债权人3亿新元，债权人包括星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）、汽车金融公司和经销商。

该公司的控制人 Roy Tan 和 Sanjay Kumar Rai 于1月份被控伪造给汽车经销商 Komoco Motors 和 Borneo Motors 的收据，并于4月份被宣布破产。