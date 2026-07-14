彭博社诽谤案：法庭裁定新闻提供商恶意诽谤 K Shanmugam 和 Tan See Leng

彭博社撤除付费墙的行为，让更广泛的公众能够阅读该文章

内政部长 K Shanmugam（左）和人力部长 Tan See Leng 于7月14日获高等法庭判赔23万新元。 照片：联合早报资料图

Defamation cases

【新加坡】高等法庭周二（7月14日）裁定，内阁部长 K Shanmugam 和 Tan See Leng 遭财经新闻提供商彭博社及其记者恶意诽谤，判决两人各获赔23万新元。

法官 Audrey Lim 裁定，撰写题为“新加坡豪宅交易日益笼罩在秘密之中”文章的房地产记者 Low De Wei，明知所使用的某些信息是虚假的，或在不关心其真伪的情况下予以发表。

法官表示，彭博社为该文章撤除付费墙的行为也表明了其恶意，并补充说，此举是为了让更广泛的公众能够阅读该文章。

身兼国家安全统筹部长的 Shanmugam 和人力部长 Tan，因彭博社一篇关于新加坡优质洋房 (Good Class Bungalows, GCBs) 交易的文章，起诉其诽谤。

这篇于2024年12月12日发表的文章，提到了部长们在2023年的房地产交易——Shanmugam 以8800万新元的价格将位于 Queen Astrid Park 地区的故居出售给 UBS Trustees，以及 Tan 以近2730万新元的价格购买位于 Brizay Park 且未提交中止转让申请的洋房。

文章指出，新加坡的超级富豪正日益秘密地进行豪宅收购，例如通过使用信托来隐藏身份。

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文章还称，未提交中止转让的申请的交易“更难追踪”，因为这些交易不会出现在由市区重建局 (URA) 维护的数据库中。

中止转让的申请是一份法律文件，个人可向新加坡土地管理局 (土管局) 提交，以防止他人购买该房产。

在书面判词中，法官 Lim 裁定，读者对该文章的理解会是，部长们利用了制衡机制或披露要求的缺失，以不透明的方式进行房地产交易。

她表示，该文章向读者传达了这样的信息：有些优质洋房交易甚至对政府隐瞒，并且存在可被买家利用的监管漏洞。

读者还会理解为，部长们这样做是为了隐藏交易并逃避审查——这些行为可能延伸至洗钱的可能性。

法官指出，该文章提到了洗钱，并引用了备受关注的30亿新元洗钱案，该案中有10名罪犯被定罪入狱。

她说：“因此，读者会认为，买家希望避免的审查，正是针对洗钱活动的审查。”

法官补充说：“指控某人故意设计其房地产交易以逃避可能的洗钱审查，显然会降低他在有正确思维的社会成员心目中的评价。”

她裁定该文章对两名原告构成诽谤，并驳回了被告方关于文章关注的是新加坡优质洋房购买趋势而非诽谤的论点。

在评估应判给同为内政部长的 Shanmugam 和 Tan 的赔偿金额时，法官表示被告的行为带有恶意。

她说，Low 明知未提交中止转让申请的交易对政府隐瞒的说法是不真实的，并且他也知道此类交易记录在由土管局运营的另一个数据库中。

法官表示，该文章传达了一种错误的印象，即存在一个买家可以利用的监管漏洞，因为未提交中止转让申请的交易和涉及信托的交易中最终受益人的身份，都可以对政府和公众隐瞒。

文章还传达了买家为未提交中止转让申请的交易支付“保费”的虚假信息。

她指出，在文章发表前，一家房地产中介曾明确告知 Low，在定价方面，提交和未提交中止转让申请的交易之间没有区别。

彭博社的内部通信也显示，被告发表该文章的主要动机是针对原告，特别是 Shanmugam。

法官说：“该文章的起源并非如被告所称，源于一个关于优质洋房市场趋势的故事，而是源于对原告的兴趣。”

庭审期间，证据显示，彭博社除中国外的亚洲区财经团队负责人 Joyce Koh 曾在2024年3月12日向 Low 发送电子邮件，称她“从消息人士处听说，我们最喜欢的部长 Shan 最近卖掉了他在 Queen Astrid 的优质洋房，价格可能高得惊人”。

Low 回复说，他看过房产记录，并指出这笔交易是一年前完成的。

他接着补充说，Tan 同年也在 Bukit Timah 购买了一栋优质洋房，并表示他提供这些信息是“本着部长优质洋房交易的精神”。

Low 建议，一个可能的切入方式是“将其包装在一个更宏大的故事中，讲述富人如何利用信托在新加坡购买房产”。

法官表示，这种措辞表明，关于优质洋房市场趋势的宏大叙事仅仅是呈现一个政治敏感故事的“载体”。

她说，彭博社于2024年12月25日为该文章撤除付费墙，使其可供更广泛的公众阅读，这一行为也显示了恶意。

法官驳回了被告的说法，即此举是为了遵守12月23日根据防止网络假信息和网络操纵法令发出的更正指示。

她还驳回了被告方试图依赖“负责任新闻报道”作为抗辩理由的尝试，并指出这并非新加坡法律的一部分。

彭博社和 Low 辩称，他们是在履行就公共利益事项传达重要信息的职责。

她说，宪法规定的言论自由仅适用于新加坡公民，因此彭博社以此为抗辩理由是“行不通的”。

法官补充说，即使“负责任新闻报道”的抗辩理由是新加坡法律的一部分，被告也无法通过该测试。

她说，发表该文章并无紧迫性，因为这些交易并非新闻。她引用内部电子邮件证明，Low 当时已意识到这些房产交易是旧闻。

法官表示，部长们没有获得足够的机会，就已发表文章中的实际背景和严重的洗钱指控发表评论。

她还强调，该文章发表于2024年12月，正值2025年5月大选举行前夕。

庭审期间，Low 承认，编辑部曾决定在文章中将 Shanmugam 的交易描述为“政治素材”。

彭博社总编辑 John Micklethwait 在回应判决的声明中说：“我们对这一裁决感到非常失望，但我们当然会尊重它。”

Micklethwait 补充说：“我们在庭审中辩称，我们的报道是准确的，并且服务于重要的公共利益。我们仍然认为，部长们对一个扎实的报道作出了极其牵强的解读。

“我们的新闻编辑室——以及我们的记者——在准备这起审判核心的报道时，行为正直，并符合我们所有的编辑标准。我们将继续支持他们。”

诽谤案案例

2015年，高等法庭因一篇博客文章裁定博主 Roy Ngerng 诽谤时任总理 Lee Hsien Loong，并判其赔偿15万新元。该赔偿金包括10万新元的普通损害赔偿和5万新元的加重损害赔偿。

法官裁定，Ngerng 诽谤了 Senior Minister Lee，指控他挪用新加坡人的中央公积金储蓄。

在2021年的另一起案件中，时任总理 Lee 因诽谤案获赔13.3万新元，其中包括10万新元的普通损害赔偿和3.3万新元的加重损害赔偿。

高等法庭裁定，博主兼财务顾问 Leong Sze Hian 在其 Facebook 页面上分享了马来西亚新闻网站 The Coverage 的一篇文章，诽谤了时任总理 Lee。

该文章错误地将时任总理 Lee 与马来西亚的“一马发展公司”（1Malaysia Development Berhad）腐败丑闻联系起来。海峡时报