Chee Hong Tat：鼓励建筑科技公司创新，开发商积极采纳机器人与自动化技术

他补充道，开发商和承包商将可获得一份经认证的技术合作伙伴名单，用于裕廊集团的项目。

国家发展部长 Chee Hong Tat 表示，在初创企业的解决方案经过测试并被证实有效后，政府也将提供支持，帮助其获得行业采纳。 照片来源：CMG

[新加坡] 国家发展部长 Chee Hong Tat 表示，那些愿意创新、测试并应用其机器人和自动化解决方案的建筑科技公司将获得更多支持。

他在周五（7月17日）于榜鹅数码园区举行的 ConTech@PDD 建筑技术展上补充道，开发商和承包商也将能够获得一份经认证的技术合作伙伴名单，用于裕廊集团 (JTC Corporation) 的项目，从而更有信心地采纳这些技术。

为鼓励创新，政府将采取多项措施，其中包括免除用于试验和测试新技术的“沙盒”（即实验空间）的租金，并在初创企业经验证的解决方案测试成功后，提供支持以助其获得行业采纳。

Chee 说：“多年来，我们取得了良好进展，例如在实施综合数码交付和推广预制建筑方法方面。”

“按总建筑面积计算，采纳这些工具的新开发项目占比已从2018年的约20%增至2025年的约70%。”

综合数码交付指的是一个连接开发商、承包商和建筑商的共享数字数据工作空间。

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Chee 说：“展望未来，我们有大量处于筹备阶段的开发项目，包括建屋发展局 (Housing & Development Board) 的预购组屋、东海岸的长岛项目以及樟宜机场第五航站楼。在这些项目中，我们将继续使用这些工具和其他新兴技术。”

他补充道，随着自主机器人等新技术和人工智能 (Artificial Intelligence) 的出现，建筑与环境产业群 (Built Environment) 必须不断突破界限，以便能够以更好、更快、更可持续的方式进行建设。

为此，政府将继续通过试点项目和沙盒来分担创新风险，例如通过位于建设局 (Building and Construction Authority, BCA) 布莱德校区的建筑与环境产业创新中心 (BEIH)，这是一个用于演示和展示新解决方案的空间。

为降低企业创新成本，建设局将从七月起免除 BEIH 技术沙盒的空间租金，为期两年。

Chee 说：“初期，这项租金豁免将提供给那些试用能提高生产力解决方案的团队，例如机器人和自动化解决方案，这些是目前在 BEIH 进行测试的最常见技术类型。”

沙盒测试期间的租金从约1.5万新元到10万新元不等，测试期可能持续三到六个月。

他说，如果对其他类型的技术有需求，豁免范围可能会扩展到其他领域。

与此相辅相成的是，裕廊集团将在裕廊创新区设立一个沙盒，用于测试大规模自主建筑技术和重型建筑设备系统。自2025年底以来，该政府机构已在其建筑招标中强制要求使用机器人。

自2023年启动以来，BEIH 已举办了超过170次技术演示和测试，其中约60项是机器人和自动化解决方案。

Chee 说，政府还致力于为经过验证的技术提供清晰的商业化部署路径。

在未来几个月，裕廊集团将为建筑巡检机器人和遥控塔式起重机等技术启动“创新采购合伙业务”(IPP) 招标。

IPP 于2025年推出，是一种旨在减少试点测试行政障碍的采购方式，它通过取消对过往业绩记录的要求，允许公司扩大其创新解决方案的商业部署。

Chee 说：“在这种模式下，试点项目成功的中标者可以将其创新成果推广到裕廊集团的其他项目中，而无需再进行新的招标。”

在2026年初启动的前两轮 IPP 招标中，裕廊集团收到了近20份投标书，并将合同授予了三家初创公司。

其中包括 Vebits AI 和 Invigilo AI 用于监控工地生产力的计算机视觉解决方案，以及 MyrLabs 用于自动化检查有盖排水沟的机器人解决方案。

Chee 补充说，法规必须与建筑与环境产业群的创新和技术采纳保持同步，并帮助企业降低成本、节省时间。

他说：“如果某条过时的规定给您带来了不必要的繁文缛节，请告诉我们。”

例如，目前建筑工地正在部署智能升降机。由于这些升降机是自动化的，操作员不再需要驻守在升降机内。

传统升降机是用于在高层建筑施工中运送工人和材料的临时电梯，需要手动操作。

他说：“根据现行的工作场所安全与健康条例，操作员仍必须驻守在升降机内以确保安全操作。这限制了部署智能升降机所能实现的成本和人力节省。”

Chee 说，人力部和建设局已对此进行了审查，并决定取消公司在智能升降机内派驻操作员的要求。

他说：“这项规定已应用于第一批项目中。为确保安全，将安装联锁装置以确保升降机门的安全。”

他说，为进一步简化流程，“各机构未来可考虑将具有良好安全记录的智能升降机解决方案列入白名单，从而可以预先批准豁免相关规定”。

Chee 补充说，实现个别的创新突破是不够的，在整个行业内推广成功的创新也至关重要。

他说：“虽然我们热衷于进行技术测试和试点项目，但我们决不能止步于此。停留在项目阶段是不够的，那只是重要的第一步。”

他补充说，采纳好的解决方案并将其商业化，以及研究政府如何支持行业更广泛地采纳成功的试点项目，这些也同样至关重要。

在这方面，裕廊集团已启动综合数码交付技术联盟 (IDDTA)，该联盟为裕廊集团的项目合作伙伴提供经过其测试和认证的成熟数字解决方案。

Chee 说：“寻求数字化的建筑公司可以通过采纳这些成熟的解决方案来节省时间和成本，而不必自己反复试错。”

他补充说，第一批成熟的解决方案将于周五加入 IDDTA，这将为公司节省大量时间和成本。

这些解决方案包括用于协调预制构件生产的物流追踪系统，以及用于项目监控、现场和缺陷检查的工地视觉记录技术。《海峡时报》