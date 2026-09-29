因能源价格上涨，巴士与地跌成人车资12月26日起最高上调13分

这是继2023年车资检讨宣布车资最高上涨11分之后，至今最高的涨幅。

这是继2023年车资检讨宣布车资最高上涨11分之后，至今最高的涨幅。 照片：海峡时报档案

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【新加坡】因中东危机推高能源成本，公共交通车资将上涨7%。从12月26日起，成人乘客的巴士和地铁车资将增加12或13分。

乐龄人士、学生以及使用残障人士卡的残障乘客，每趟车程将多付5分。

这是继2023年车资检讨宣布车资最高上涨11分之后，至今最高的涨幅。

若使用现金支付，成人每趟车程需多付20分，而乐龄人士、学生和残障人士则需多付10分。

公共交通理事会 (PTC) 于9月29日表示，在就业优惠车资计划下享有优惠车资的低薪工友，车资将保持不变。

月票价格也维持不变，成人月票为122新元，乐龄人士和残障人士月票为55新元。

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在9月29日的记者会上，公共交通理事会表示，今年批准了7%的车资涨幅，不到14.7%可允许最高涨幅的一半。

公共交通理事会说：“过去五年，公共交通理事会一直在调控车资涨幅，以便在运营和能源成本不断上涨的情况下，在维持乘客可负担的公共交通车资与确保新加坡公共交通系统的财务可持续性之间取得平衡。”

“每当车资未根据车资方程式所计算出的固定金额进行全面调整时，乘客都已免受成本全面上涨的影响。”

为缓解车资上涨对低收入家庭带来的冲击，公共交通补助券的面值将从60新元增至80新元。

今年，补助券的申请资格已放宽，家庭人均月入顶限从目前的1800新元上调至2100新元。

交通部在一份声明中表示，这意味着将有额外6万户家庭符合申请资格。

成人乘客若行程在3.2公里或以内，需多付12分；超过该距离的行程则需多付13分。

车资上调后，对于使用车资卡的成人乘客，从丹那美拉到勿洛（约2公里）的地铁行程费用将从1.28新元增至1.40新元。

若成人乘客从丹那美拉前往裕廊东（26.2公里），车资将从目前的2.42新元增至2.55新元。

乐龄人士3.2公里或以下的行程车资将从目前的69分增至74分，而超过7.2公里的行程车资将从目前的1.07新元增至1.12新元。

此次7%的车资涨幅中，包括了由车资调整方程式计算出的5.3%固定金额，以及公共交通理事会从2025年延迟调整的9.4%中批准拨出的1.7%固定金额。

2025年，车资方程式的计算结果为1.5%，而车资整体上涨了5%。

为了弥补将延迟到未来车资检讨的7.7%部分，政府将在2027年提供近2亿新元的额外车资津贴。

这笔津贴是在政府每年为公共交通提供的超过20亿新元运营津贴之外的。

公共交通理事会表示，在最近的检讨中，导致车资方程式计算结果走高的最大因素，是2025年7月至2026年6月期间因中东冲突所导致的“能源价格大幅上涨”。

自2026年2月底冲突爆发以来，全球能源价格飙升，而霍尔木兹海峡的封锁扰乱了全球五分之一的石油和天然气供应。

公共交通理事会主席 Janet Ang 表示，在本次车资检讨的考量期间，柴油月度价格的同比变化剧烈波动，波幅介于负14%至138%之间。

她补充道：“我们认识到这对每个人来说都是一个困难和充满挑战的环境，但……公共交通是一个能源密集型行业。”

她说，受车资上涨影响的乘客将获得支持，但同时也需要向前看。

她说：“保持车资可负担的目标，必须与维持一个让新加坡人在未来几年能继续依赖的高品质交通系统齐头并进，而这些任务没有一个是轻而易举的。”

公共交通理事会在其声明中表示，过去十年，用于公共交通的开支占家庭月收入的比例一直保持在低水平。

它说：“低收入家庭用于公共交通的开支占家庭收入的比例一直稳定在2.4%。”

“对于中等收入家庭，这一比例也稳定在1.7%。与其他城市相比，我们的公共交通车资仍然是世界上最低的之一。”

公共交通理事会补充说，它将继续密切关注车资的可负担性，以确保新加坡的公共交通系统对乘客而言既可负担，又能长期保持财务可持续性。

住在义顺的工程师 Luqman Hakim（40岁）表示，他理解能源成本对交通费的影响，但询问在当前生活成本压力加剧的情况下，是否可以将更大部分的车资涨幅延迟调整。《海峡时报》